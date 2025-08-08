　
國際

日大臣怒批未遵守協議！　美方承諾修正總統令、退回多收關稅

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正地5度訪美談判。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本經濟再生大臣赤澤亮正近日出訪美國華盛頓，針對日前美國總統川普新發布的關稅命令，未依循先前兩國協議，導致日本產品被加課15%關稅一事，赤澤親自向美方高層表達強烈不滿。所幸，經過密集會談後，美方承諾將「適時修正」總統令，並追溯至本月7日，退還超收的關稅。

總統令捅簍子！美日協議內容「被消失」

美國川普政府在7日發布新的關稅稅率，但這份命令的內容卻和先前與日本達成的協議大相徑庭，導致日本輸美產品被一律加徵15%關稅。赤澤經濟再生大臣在華盛頓期間，密集與美國商務部長盧特尼克、財政部長貝森特進行會談，他直言，對於美方未依循協議內容就發布命令，感到「極度遺憾」。

赤澤指出，美方部長也坦承，此次的行政程序確實有疏失，並承諾將會「適時」修正總統令。至於何時會修正，赤澤表示，這屬於美國內部的行政程序，雖無法給出確切時間，但他也強調，追溯退還多收關稅的效力，「不會持續半年或一年這麼久」，相信美方會在合理的範圍內處理。

汽車關稅也將降！日美關係回溫

除了關稅問題，赤澤也透露，美方已確認將會發布另一項總統令，以調降汽車等產品的關稅。這一連串的協商與美方的承諾，讓日美關係再次回溫。

赤澤大臣表示，雙方已再次確認，將會根據先前達成的協議，繼續推動對兩國都有利的合作項目。他除了強烈要求美方盡快修正總統令外，也敦促其發布調降汽車關稅的新命令。

►日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了

08/06 全台詐欺最新數據

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞日本日韓要聞

