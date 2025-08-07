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老爸心聲曝：不要皮帶、領帶！父親節夯禮TOP5出爐　實用舒壓更討喜

▲爸爸，父親，爹，家庭，父親節。（圖／CFP）

▲現代爸爸們更偏好實用與舒壓功能的禮物。（圖／CFP）

記者胡至欣／綜合報導

父親節倒數ing，還在煩惱要送什麼才不會被冷處理？最新調查發現，常見的皮帶、領帶、襯衫等，早已不再討喜，現代爸爸們更偏好能放鬆身心、提升生活品質的「實用型」禮物；其中，按摩椅與手錶不僅擠進「最想收到」的前十名，也在電商平台熱銷榜上表現亮眼。

根據yes123求職網調查，今年職場爸爸最不想收到的禮物包括微整形療程、泡茶器具、領帶、皮帶與襯衫等傳統「形象型」禮品；而現金、百貨禮券、國內旅遊，以及按摩椅、智慧型手機和健康裝置等，都是爸爸們心目中的理想禮物，反映出現代爸爸更重視實用性與舒壓功能。

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486團購日前也公布近期父親節贈禮排行榜，前五名分別為：肩頸／膝蓋按摩器、健康錶與健康手環、按摩椅、洗碗機與掃地機；此外，父親節期間關鍵字搜尋與實際購買行為高度重疊，其中按摩椅與肩頸按摩器的銷售量明顯上升，顯示子女們的送禮趨勢正從「體面」轉向「體貼」，選擇符合爸爸日常需求、能減輕壓力或改善生活品質的商品。

值得一提的是，過去被認為「媽媽專屬」的家事電器，如洗碗機和掃地機，也悄然成為今年父親節的熱門選擇，象徵著爸爸對家事的參與和對家庭責任的分擔，子女藉由贈禮的方式，傳達出對爸爸辛勞的理解與體貼。

家電達人486先生觀察指出：「以前大家覺得爸爸是家裡的支柱，禮物就要送得像老闆，但現在的爸爸們更在意放鬆、健康和與家人互動的時光，送一台他真的每天會用的東西，遠比一條穿不習慣的領帶來得實際。」

父親節送禮不在於金額的高低，實用且貼近生活的選擇，反而更能傳達「我很在意您」的情感溫度。

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