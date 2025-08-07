速食店父親節優惠一次看　肯德基下殺47折、麥當勞買1送1

▲全台速食店父親節優惠一次看。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食店父親節限時優惠開跑，麥當勞推出9大優惠券，肯德基「333超級神券」回歸，三商炸雞則推炸雞下殺47折，達美樂比薩半價。

▲肯德基「333超級神券」限時4天回歸 。（圖／業者提供）

★麥當勞

麥當勞APP即日起至8月10日舉辦「父親節快樂」活動，只要點進頁面即可抽優惠券，包括「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點豬肉滿福堡加蛋買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點迷你Q紫薯買1送1」、「買超值全餐送麥香雞」、「買超值全餐送麥香魚」、「買超值全餐送6塊麥克雞塊」、「買超值全餐送勁辣雞腿堡」及「買超值全餐送大麥克」，每日每帳號可抽1次。

★肯德基

肯德基即日起至8月10日推「333超級神券」優惠，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」只要333元，相當於47折，比買1送1更划算，優惠代碼為「40586」。

★頂呱呱

頂呱呱即日起至8月12日「8塊炸雞霸氣桶」特價499元，現省170元，內含原味雞桶4隻+原味炸雞4塊+地瓜薯條1份+阿勇雞塊6入（附田園醬）+可口可樂1.25L1瓶，原味炸雞每塊+4元還可升級辣味，提醒桃園機場、松山機場、SOGO忠孝、捷運北車、南港LaLaport門市除外。

★繼光香香雞

繼光香香雞即日起至8月12日於外送平台Uber Eats推出「墨魚甜不辣（海苔）」、「樂薯（原味）」同品項買1送1，會員下單滿350元再打85折；foodpanda至8月31日前則推「繼光香香雞下單滿400元全品項打65折」優惠，每單最高現折140元。

★必勝客

必勝客即日起至8月10日推出一系列「爸氣系列套餐」，不僅比薩買1送1+指定副食+飲料759元起，還有3個大比薩+指定副食可享1088元起折扣。

●全家寵爸餐528元起

優惠期間：即日起至8月10日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：任選1個大比薩（超過620元口味須加價）、3款副食（第一、二款副食3選2：5個和風鱈魚塊／4條黃金雞柳條／10顆巧克力QQ球；第三款副食2選1：大份薯金幣／酥炸嫩雞球）+1瓶1.25L飲料

●火山爸發餐888元起

優惠期間：即日起至8月10日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：1個火山大比薩+任選1個大比薩（超過620元口味須加價）+2款副食（第一款副食選項：5個和風鱈魚塊／4條黃金雞柳條／10顆巧克力QQ球；第二款副食2選1：大份薯金幣／酥炸嫩雞球）+1瓶1.25L飲料

●爸氣開吃餐759元起

販售期間：8月8日至8月10日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶買大送大／外送買大送小+指定副食5選1+可樂1.25L／七喜1.25L／ 5顆QQ球3選1

副食選項：10個和風鱈魚塊／厚燒醬烤2腿2排／BBQ烤雞4翅4腿／4個原味冰藏起司塔／+129元升級起司塔6入禮盒（芒果楊枝甘露起司塔3顆+原味冰藏起司塔3顆）

●爸氣十足餐1088元起

販售期間：8月8日至8月10日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：3個大比薩+指定副食5選1，使用PK APP訂購再送可樂或七喜1.25L

第一個大比薩選項：泰式檸檬椒麻豬／經典費城起司牛肉／和風章魚燒／海鮮／金沙黃金脆雞／鐵板雙牛／韓式泡菜燒肉／炙燒明太子嫩雞／超級總匯／哈辣墨西哥／BBQ黃金嫩雞／雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福／雙拼比薩-海陸總動員／彩蔬鮮菇／熱帶鳳梨海鮮總匯／香濃蒜香海鮮／義式培根黃金薯／黃金咖哩海鮮／四小福／日式照燒雞／雙層美式臘腸／夏威夷

第二、三個大比薩選項：義式培根黃金薯／黃金咖哩海鮮／四小福／日式照燒雞／雙層美式臘腸／夏威夷

副食選項：10個和風鱈魚塊／厚燒醬烤2腿2排／BBQ烤雞4翅4腿／4個原味冰藏起司塔／+129元升級起司塔6入禮盒（芒果楊枝甘露起司塔3顆+原味冰藏起司塔3顆）

★摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至8月15日有3大優惠，早餐可享「元氣牛肉蛋堡+大杯冰紅茶特價88」、主餐優惠推「超級大麥元氣牛肉珍珠堡+圈圈蝦餅+大杯冰紅茶特價188元」，咖啡則有「中杯摩斯咖啡2杯特價88元」。

▲三商炸雞限時買3送3 。（圖／業者提供）

★漢堡王

漢堡王即日起至8月18日推出「父親節限定套餐」，「松露至尊烤牛堡（原價159元）」、「松露福運烤雞堡（原價139元）」及「雙層田園華鱈魚堡（原價124元）」任選2款，搭配薯條及2杯飲料特價288元，最多現省155元，相當於最多打6折，提醒兒童樂園、機場、科技廠內門市不適用此優惠。

至9月8日前同步推出點心加碼優惠，凡消費者於線上趣味測驗「火影大會考」記下答題完畢頁面提供之指定關鍵字，並加入官方LINE帳號輸入關鍵字，即可免費領取火影地瓜薯49元優惠券，持券購買火影地瓜薯現省30元，台積電、日月光、瑞昱門市未參與活動。

★三商炸雞

三商炸雞全門市即日起至8月30日「炸雞買3送3」，凡外帶3隻義式雞腿送3塊黃金山賊炸雞，特價210元，加購第2組只要188元，換算下來，2組買3送3優惠價398元，超殺47折比買1送1便宜；同步推出「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價99元。

三商i美食卡會員加碼享專屬優惠，只要使用3點即可於APP兌換「外帶3隻義式雞腿送3塊黃金山賊炸雞特價199元」優惠券，加倍份量6隻雞腿+6塊炸雞只要390元，兌換期限至8月20日止，數量有限，換完為止。

★達美樂

達美樂即日起至8月31日「和牛堡排火山披薩半價」，特價499元；加碼3款父親節組合套餐，「和牛堡排輕享套餐888元」內含和牛堡排火山大披薩1個+紫薯地瓜球1份+蝴蝶酥1份+大可樂；「和牛堡排豐盛套餐1099元」內含和牛堡排火山大披薩1個+青花椒雞塊+香烤雞條+蝴蝶酥+大可樂；「和牛堡排澎派套餐1399元」內含和牛堡排火山大披薩1個+大披薩（經典／招牌口味任選）1個+可可火山披薩1個+青花椒雞塊+大可樂。

▲拿坡里推10塊炸雞餐特價390元。（圖／業者提供）

★拿坡里

拿坡里全門市即日起至9月2日「10塊炸雞餐特價390元」，較原價可享6折優惠，換算下來，每塊炸雞只要39元，且還開放換成香嫩烤雞，內用、外帶皆享優惠；加碼可享杜老爺巧克力脆皮雪糕一盒4支只要加購價79元；三商i美食卡會員則有「10塊炸雞特價385元」專屬優惠。

活動期間凡點購指定可樂套餐加送刮刮卡1張，有機會刮中頭獎—偉士牌LX125機車1台（市值約120000元）。

★bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN即日起至8月17日推出「爸氣豪爽餐」，內含調味去骨炸雞1份（口味6選1）、調味半雞1份（口味6選1）、88元炸物1份（口味5選1），還有人氣韓食「五花肉肉包起來」1份和汽水2罐，特價999元，較原價可享88折優惠。

並於2大外送平台祭出隱藏版優惠，至8月17日前於foodpanda下單「爸氣豪爽餐」，平台價1099元，符合期間活動單筆消費滿480元現折168元，只要931元就能吃到；期間使用Uber Eats下單「爸氣豪爽餐」也可享優惠，符合平台活動滿399元打85折，最高現折60元，限時特價1039元。

Uber Eats還有2波超優惠活動，至8月12日前可享「海鮮小煎餅」、「安妞薯球」買1送1優惠；8月13日至8月26日購買「炸薯條」或「地瓜薯條」就送「甜心QQ球」1份，數量有限、送完為止。