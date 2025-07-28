赴日血拚注意！除濕機、空氣清淨機...3類家電搭機常「卡關」

▲赴日旅遊成為暑假的熱門選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

記者胡至欣／綜合報導

隨著日圓貶值，赴日旅遊成為暑假的熱門選擇，許多人趁著這波甜甜價大肆血拚，除了藥妝、零食、服飾精品，電器產品也常被列入必買清單。但要注意，並非所有家電都能順利上飛機，特別是內含壓縮機與冷媒的產品，經常成為容易誤觸的採購地雷。

對此，家電達人486先生點名3類家電最常卡關：

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一、壓縮式除濕機

最常見的情況是將「壓縮式除濕機」當作普通電器想要託運回台。事實上，這類設備屬於航空公司認定的高風險物品，不論是託運或隨身行李，都可能遭拒收。

二、空氣清淨機

有些人選購具有除濕、冷暖功能的空氣清淨機，但未察覺部分機型實際上內建壓縮機模組。只要產品含有冷媒成分，航空公司就會將其視為氣體壓縮設備，禁止運輸。

三、USB充電式電蚊拍

不少人偏好日系品牌簡約設計的USB充電式電蚊拍，但這類產品往往搭載鋰電池與高壓電擊模組。若電池容量超過100Wh，或可產生火花放電功能，就可能在安檢時被判定為危險品，要求當場棄置。

486先生最後提醒，凡涉及冷媒、壓縮機或高功率鋰電池的家電，都應先查明航空公司運輸限制，並保留好產品外盒及規格標籤，避免在機場時無法證明規格而被拒載。若購買的家電價格較高，則建議以宅配寄送或正規報關方式進口，避免敗興而歸。