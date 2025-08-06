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全球最愛外遇國排行榜！「亞洲1國」登榜首　每2人就1人出軌

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲泰國被評價為全球外遇率最高的國家。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

根據2024年最新調查，泰國在「婚姻出軌率」排行榜中奪下全球第一，成為唯一上榜的亞洲國家。該項調查也指出，男性對婚姻中出現不忠行為的接受度較高，尤其是30歲至60歲區間。

根據khaosod報導，這項由BedBible、World Population Review與Insider Monkey共同發表的研究，調查出全球20個出軌率最高的國家，結果顯示，泰國以51%的外遇率高居榜首。

這份名單中，多數為歐洲國家，包括丹麥（46%）、德國與義大利（皆為45%）、法國（43%）等。

觀察整體數據，男性出軌的比例普遍高於女性，尤其集中在30至60歲年齡層。不過研究也發現，女性出軌的趨勢有逐漸上升的現象，且在隱藏行為方面可能更加謹慎與細膩。此外，許多女性傾向認為網路聊天並不構成外遇。

全球出軌率最高的20個國家：

1. 泰國 – 51%
2. 丹麥 – 46%
3. 德國 – 45%
4. 義大利 – 45%
5. 法國 – 43%
6. 挪威 – 41%
7. 比利時 – 40%
8. 西班牙 – 39%
9. 芬蘭 – 36%
10. 英國 – 36%
11. 加拿大 – 36%
12. 希臘 – 36%
13. 盧森堡 – 36%
14. 奧地利 – 35%
15. 巴西 – 35%
16. 冰島 – 35%
17. 荷蘭 – 35%
18. 葡萄牙 – 35%
19. 瑞典 – 35%
20. 美國 – 35%

 
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