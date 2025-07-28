「買家電」成幌子！詐團冒充子女誘騙長輩　專家揭常見話術

▲近期詐團以「急著買家電」為由，誘騙長輩匯出大筆現金。（圖／CFP）

記者胡至欣／綜合報導

「要買冷氣、冰箱」竟成詐騙新幌子！近期詐團常假冒子女或孫輩，以購買家電為由向長輩借錢，藉此誘使受害者提領或匯出鉅額現金。對此，家電達人486先生呼籲，只要多問一句，就可能成功阻止一場財務損失。

日前台南新營一名婦人接到冒充兒子的電話，聲稱急需購買冷氣與冰箱，要求她至郵局領出70萬元現金。警方察覺有異趕抵現場，發現婦人對冷氣品牌與送貨方式答不出來，成功攔阻詐騙。類似事件也發生在桃園，一名老翁收到「孫女」訊息要求匯款20萬元買家電，幸好行員主動關心並詢問「是否親自聯絡過本人」，才及時識破詐局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

486先生指出，這類詐騙之所以容易得手，是因為「買家電」聽起來十分合理，不像投資或貸款那麼可疑。「長輩常會覺得，孩子要買冰箱、冷氣這種東西應該是真的，不然不會突然開口要錢。」更有詐團會營造「臨時搶到特價」、「最後一天結帳」等緊迫感，使受害者來不及查證真偽。

他強調，正規電商平台不會透過私人LINE帳號要求付款，也不會提供個人帳戶作為交易途徑。只要有一點疑慮，就立即透過官方網站或客服電話查詢，不要貿然轉帳。

此外，他也建議家中子女主動與長輩建立「確認暗號」機制，一旦接到以購物為名索款的電話，可透過共同生活記憶交叉驗證身份，例如：「你說買的是我之前推薦的哪台除濕機？」、「我們上次一起去看的是哪個牌子的冷氣？」避免落入陌生話術。「只要多問一句，就能保住長輩積蓄。」希望民眾提高警覺，別讓日常家電成為詐騙破口。