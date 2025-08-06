父親節限定驚喜！LINE聊天室特效上線　熊大動畫陪你說感謝

記者吳立言／綜合報導

為了讓更多人以更有趣、更溫馨的方式表達對爸爸的感謝，LINE宣布推出期間限定的「父親節聊天室特效」，即日起至8月11日早上10點，只要在LINE聊天室輸入特定關鍵字，就能召喚熊大角色動畫，為祝福增添驚喜。

根據官方公告，輸入「爸爸」、「父親節快樂」或「daddy」這三組關鍵字，就能觸發可愛的熊大動畫特效，協助使用者用更輕鬆有趣的方式傳遞愛意，即使不擅言辭，也能讓感謝不再卡關。

本次特效支援的LINE版本包含：

◆iOS版本9.15.0（含）以上

◆Android版本10.2.0（含）以上，且Android作業系統需為7.1以上

若使用LINE 12.0.0（含）以上版本，關鍵字會自動轉為可點擊的連結，使用者點擊連結即可重播特效，無需重複輸入。若未能成功觸發特效，建議重新啟動App或確認設定中「聊天室背景特效」是否已開啟。

此外，LINE也同步推出「父親節主頁特效」，活動將於8月8日當天0:00至23:59限時上線，只要開啟LINE主頁，即可看到應景的父親節小動畫。不過若當天恰逢使用者生日，則會優先顯示生日特效。

若未看到主頁特效，官方建議檢查「播放特效」是否開啟，或調整手機輔助設定，例如iOS的「減少動態效果」及Android的「移除動畫」功能。此外，剛安裝新App的用戶可能因素材尚未完整下載而無法即時顯示特效。

LINE表示，希望透過這些貼心的視覺互動設計，讓每一位爸爸在專屬節日都能感受到孩子的心意與祝福。