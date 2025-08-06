瑞典總理自爆「愛用ChatGPT」　學者嗆：沒把票投給AI

▲瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）近日坦言，自己經常使用AI工具諮詢意見，引發國內質疑聲浪，有專家直言「我們沒把票投給ChatGPT」。

根據《衛報》報導，克里斯特松接受瑞典《今日工業報》訪問時透露，除了ChatGPT，他也會使用法國AI平台LeChat，「有時候只是想知道其他人怎麼做，或者我們該不該採取完全相反的做法」。他強調，這是作為總理的一種「第二意見」參考。

不過，這番說法立刻引來科技圈與媒體反彈。瑞典《晚報》在社論中批評他「陷入科技寡頭主導的AI狂熱」，認為政治人物使用AI必須更加謹慎。

卡爾斯塔德大學（Karlstad University）電腦科學研究員費雪-許布納（Simone Fischer-Hübner）也提醒，像ChatGPT這樣的AI工具不適合處理敏感內容，「你得非常小心。」

面對爭議，總理發言人薩繆爾森（Tom Samuelsson）澄清，克里斯特松從未把機密資料輸入AI系統，「它只是大致性的參考工具，並不涉及任何敏感事務。」

但烏默奧大學（Umeå University）人工智慧倫理專家迪格農（Virginia Dignum）則表示，AI無法提供真正具意義的政治判斷，只會反映開發者的價值觀，「總理越仰賴AI處理基礎任務，就越容易對系統過度信任，這是一條滑坡式的風險之路。」

她語重心長地強調，「AI不是選舉出來的，我們選的是總理，不是ChatGPT。」