虎尾科大啟動「無人機AI賦能人才培訓計畫」　吸引150位青年報名

▲虎尾科技大學「無人機AI賦能人才培訓計畫」於4日舉行開訓典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學響應政府「人工智慧島」政策，參與經濟部「AI新秀計畫」，推動全台少見、聚焦無人機與人工智慧雙核心領域的「無人機AI賦能人才培訓計畫」，並於4日舉行開訓典禮。「無人機AI賦能學分學程」限額40名學員，一個月便吸引逾150位青年報名，並有26家企業開出逾60個實習職缺，加入搶才行列。

虎科大校長張信良表示，人才的養成由各部會共同合作是很好的模式，由教育部在前端從基礎教育至專業教育，再至經濟部將專業教育與未來職場銜接，相信絕對會是台灣人才培訓與就業接軌的良好模式。張校長亦提及，其於8月起續任校長，與本次開訓同步展開新階段，期盼與學員共同讓AI專業在台灣落地新局。

立法委員劉建國表示，目前AI應用非常廣泛，包含無人機、農業、醫療等等，虎尾科大在張信良校長，帶領團隊努力下，與業界交流有十分充足的經驗，期待透過虎尾科大培育，能有優秀的AI即戰力人才。他也指出，已成功爭取環球科大校地再利用，將其打造成國際級的AI人才培育基地，未來也有賴虎科大張校長及其團隊共同持續規劃與投入，讓台灣成為國際AI人才重要的基地。

經濟部產發署產業政策組組長顏鳳旗表示，新秀計畫針對畢業未滿兩年的大專青年，提供全額免學費的訓練課程，並由經濟部補助最高達28萬元的學習與生活津貼。課程分為8個月專業培訓與4個月企業實習，結訓後媒合企業進用，學員與企業簽約至少服務兩年。

在產官學合作推動下，虎科大「無人機AI賦能學分學程」不僅成為青年搶進AI產業的嶄新契機，也為產業提供智慧化轉型的人才補給管道。顯示新世代學子對AI應用技能與跨域整合能力的重視外，也可見業界對AI技術與無人機應用專才的迫切需求與期待。

現場企業代表也肯定虎科大在無人機與AI應用人才培育上的成效。富蘭登總經理莊寬福表示，其公司與軍方合作，在直升機、噴射機、F16戰鬥機或者是其他教練機、高教機都有涉獵，能為有志投入相關領域的學員提供發展平台與技術支援。

雷虎科技技術長楊富森指出，雷虎近年從遙控飛行轉型無人載具，積極投入無人機、無人船與未來無人車發展，並與虎科大合作成立研發中心，每年投入600萬元資源，培養AI與智慧應用人才。台灣永續材料科技董事長史瑞生則指出，發泡材料是無人機輕量化與續航力提升的關鍵，期盼透過與虎科大的產學合作，吸引更多青年投身材料力學與應用開發，一同為台灣做出有意義的貢獻。

虎科大無人機AI賦能專班課程，導入自主飛行、智慧製造、AI影像辨識與導航等關鍵技術，搭配無人多旋翼機考照實務、模組裝配、飛行控制及場域操作測試，強化學員系統整合與應用實作能力。培訓期間學員將進入嘉義亞創中心的無人機先進製造與檢測實驗室，含括AI雲端運算實驗室與無人機飛行模擬館等多元場域，並串聯虎科大智慧製造與機中心與切削中心資源，為其提供實務技術部署環境，讓培訓成果即戰即用。

▲虎尾科技大學推動全台少見、聚焦無人機與人工智慧雙核心領域的「無人機AI賦能人才培訓計畫」。（圖／記者游瓊華翻攝）