非法出口輝達H100晶片　2中國公民美加州落網

▲兩名在加州居住的中國籍人士非法將包含輝達（Nvidia）H100在內、價值數千萬美元的先進AI晶片轉運至中國。圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國司法部6日表示，兩名在加州居住的中國籍人士，涉嫌違反出口管制法令，非法將包含輝達（Nvidia）H100在內、價值數千萬美元的先進AI晶片轉運至中國，目前兩人已遭到逮捕與起訴。

根據《路透社》報導，美國司法部指出，28歲的耿川（Chuan Geng）與楊時薇（Shiwei Yang）分別居住在帕薩迪納（Pasadena）與艾爾蒙地（El Monte），兩人從2022年10月起，透過名為ALX Solutions的公司，未經許可向中國出口大量AI晶片及其他高科技設備，行為違反美國商務部對中技術出口的禁令。

起訴書揭露，ALX Solutions成立時間正值美國擴大對中出口管制之際。調查人員發現，該公司透過新加坡與馬來西亞的轉運公司，將晶片隱匿出口至中國，並於2024年初收取一筆來自中國的100萬美元款項。此外，還有來自香港與其他中國企業的付款紀錄。

紀錄顯示，ALX曾向伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）採購超過200枚輝達H100晶片，申報終端用戶為新加坡與日本。不過，美方在新加坡的出口官員查無實際收貨紀錄，且報上的公司地址也不存在。

H100晶片是目前最先進的AI晶片之一，可用於訓練大型語言模型（Large Language Models）、開發自動駕駛與醫療AI技術等。除了H100，兩人還涉嫌將需特別許可的輝達PNY GeForce RTX 4090顯示卡非法輸出到中國。

目前耿川已以25萬美元（約台幣815萬元）交保，楊時薇則因簽證逾期遭拘留，預計12日出庭接受羈押聽審。輝達方面對事件不予置評，美超微則尚未回應媒體查詢。