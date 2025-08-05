「官員冷眼災民爬屋頂」AI造假片瘋傳　卓冠廷踢爆源頭提刑事告發

▲網友散播AI影片。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）



記者杜冠霖／台北報導

中南部近日遭受豪雨重創，社群平台上也出現AI假影片，一名國民黨支持者謝姓女子貼出影片稱，台南受災戶自行爬上屋頂、且有官員在旁冷眼旁觀。在多人告知是AI假影片後，謝姓女子仍堅持不是造謠、拒絕下架。民進黨新北市議員卓冠廷今（5日）表示，散播源頭為曾參與罷昶行動、地方政治色彩鮮明的謝姓女子，謝女在被告知是假影片後仍不下架、變本加厲造謠，因此將向警方提出刑事告發，讓造謠者面對法律責任。

卓冠廷表示，刑事告發！造謠自己爽，此風不可長，公然貼「造假AI影片」散布救災謠言，自己無法坐視，稍早已和律師討論具狀，今天正式向警局告發、舉報。這位背景及地方政治色彩鮮明的謝女士，在Threads上貼文，台南受災戶自行爬上屋頂、官員在旁冷眼旁觀，影片在社群上已獲得大量轉傳、分享。

卓冠廷指出，在多人已經告知是AI假影片後，謝女士至今不下架，還變本加厲繼續來，造謠豈能如此沒有成本？謝女士的行為，已經違反《災防法》第53條及《社維法》第63條之「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。犯罪行為應該負起法律責任。

卓冠廷也踢爆，謝女士政治色彩鮮明，過去就曾參與萬華罷免林昶佐活動，曾任艋舺公會總幹事，萬華在地人稱「宮廟姐」，是知名地方人士。他指出，單純使用AI製作影片沒有問題，有問題的是用假造影片試圖混淆大眾視聽的人，而這股惡意是誰在擴散？是不是有中央廚房？

卓冠廷強調，如果不是謝女製作，也應該查出源頭，因為，這種謠言如果不儘速處理，只會讓這股惡意食髓知味，將造成更大的社會恐慌，也影響救災，今天會就近向新北市政府警察局三峽分局提起刑事告發狀，請造謠者好好面對吧！