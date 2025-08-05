　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「官員冷眼災民爬屋頂」AI造假片瘋傳　卓冠廷踢爆源頭提刑事告發

▲▼網友散播AI影片，造謠民進黨要人民自己掛帆布。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

▲網友散播AI影片。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

記者杜冠霖／台北報導

中南部近日遭受豪雨重創，社群平台上也出現AI假影片，一名國民黨支持者謝姓女子貼出影片稱，台南受災戶自行爬上屋頂、且有官員在旁冷眼旁觀。在多人告知是AI假影片後，謝姓女子仍堅持不是造謠、拒絕下架。民進黨新北市議員卓冠廷今（5日）表示，散播源頭為曾參與罷昶行動、地方政治色彩鮮明的謝姓女子，謝女在被告知是假影片後仍不下架、變本加厲造謠，因此將向警方提出刑事告發，讓造謠者面對法律責任。

▲▼網友散播AI影片，造謠民進黨要人民自己掛帆布。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

卓冠廷表示，刑事告發！造謠自己爽，此風不可長，公然貼「造假AI影片」散布救災謠言，自己無法坐視，稍早已和律師討論具狀，今天正式向警局告發、舉報。這位背景及地方政治色彩鮮明的謝女士，在Threads上貼文，台南受災戶自行爬上屋頂、官員在旁冷眼旁觀，影片在社群上已獲得大量轉傳、分享。

卓冠廷指出，在多人已經告知是AI假影片後，謝女士至今不下架，還變本加厲繼續來，造謠豈能如此沒有成本？謝女士的行為，已經違反《災防法》第53條及《社維法》第63條之「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。犯罪行為應該負起法律責任。

卓冠廷也踢爆，謝女士政治色彩鮮明，過去就曾參與萬華罷免林昶佐活動，曾任艋舺公會總幹事，萬華在地人稱「宮廟姐」，是知名地方人士。他指出，單純使用AI製作影片沒有問題，有問題的是用假造影片試圖混淆大眾視聽的人，而這股惡意是誰在擴散？是不是有中央廚房？

卓冠廷強調，如果不是謝女製作，也應該查出源頭，因為，這種謠言如果不儘速處理，只會讓這股惡意食髓知味，將造成更大的社會恐慌，也影響救災，今天會就近向新北市政府警察局三峽分局提起刑事告發狀，請造謠者好好面對吧！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男大生趁國中妹畢旅「公廁四腳獸」　害懷孕慘了
快訊／雙北慎防冰雹、9級強陣風　大雷雨再炸1小時
獨／又有名律師變詐團軍師！被事務所官網除名
短今「比基尼太辣」嚇到安心亞！　男來賓表情全被拍
綠委邀卓榮泰報告風災重建突撤案　藍白委錯愕
台網紅「大S墓地開直播」！　被認出是張蘭粉絲
快訊／6縣市大雨特報！大雷雨轟雙北　國家警報響
幼兒染屈公病臉發黑　醫示警：重症甚至要換肝保命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭智輝拋4千億美元投資　趙少康：不如投資3萬家台灣中小企業

綠委提案邀卓榮泰報告風災重建突撤案　藍白委錯愕

八炯想學納粹　綠黨團譴責：這樣的言論嚴重傷害台灣國際形象

王義川自爆台中普發4萬「造謠4步驟」　國民黨議員檢舉違反社維法

示警民進黨「大罷免嚇壞中間選民」　林濁水：再不面對前途悲觀

籲民主國家團結挺台別對北京退縮　強生喊話台灣：我們與你們同在

「官員冷眼災民爬屋頂」AI造假片瘋傳　卓冠廷踢爆源頭提刑事告發

比亞迪夜宴立院高層遊說　綠籲韓江說明：防堵洗產地是關稅談判核心

控八炯效仿納粹違反《社維法》　邱毅：司法單位怎變成軟腳蝦？

新國會智庫民調／賴清德施政滿意度僅39%　遭盧秀燕65.8%輾壓

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

郭智輝拋4千億美元投資　趙少康：不如投資3萬家台灣中小企業

綠委提案邀卓榮泰報告風災重建突撤案　藍白委錯愕

八炯想學納粹　綠黨團譴責：這樣的言論嚴重傷害台灣國際形象

王義川自爆台中普發4萬「造謠4步驟」　國民黨議員檢舉違反社維法

示警民進黨「大罷免嚇壞中間選民」　林濁水：再不面對前途悲觀

籲民主國家團結挺台別對北京退縮　強生喊話台灣：我們與你們同在

「官員冷眼災民爬屋頂」AI造假片瘋傳　卓冠廷踢爆源頭提刑事告發

比亞迪夜宴立院高層遊說　綠籲韓江說明：防堵洗產地是關稅談判核心

控八炯效仿納粹違反《社維法》　邱毅：司法單位怎變成軟腳蝦？

新國會智庫民調／賴清德施政滿意度僅39%　遭盧秀燕65.8%輾壓

女團ELL＆s成員曾參賽「10度衛冕」！玉歆13年前超狂經歷曝光

陳艾琳揭「台北老闆3地獄難題」！被勒索內幕曝：永遠活在被黑函的風險

川普出招！歐巴馬被控「通俄門造假」　司法部長下令大陪審團調查

沙鹿2車碰撞1車側翻橫躺路中　2女駕駛意識清楚送醫

陸遊客自駕車鑰匙被土撥鼠叼走　當地村民幫挖地洞掏回

快訊／雙北慎防冰雹、9級強陣風　大雷雨再炸1小時

基隆2里長疑涉公地使用不當　檢調搜索調查台62線橋下停車場

前老闆詹智能遭刺亡！女團ELL＆s悲痛揭他「私下暖舉」

7年前開唱取消　MY FIRST STORY守約返台：帶著遺憾全力以赴

詐騙新招曝光！　行李吊牌、登機證千萬別亂丟

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

政治熱門新聞

立法院三讀修正《貨物稅條例》　無糖飲料、4大家電免貨物稅

八炯「想學納粹」再道歉：譴責藍白網軍攻擊

「最窮立委」轉任勞動部長存款還縮水　陳菊最新財產申報曝光

比亞迪祕宴「王牌國會聯絡人」也在場　恐踩政風紅線

「閩南狼開撕八炯」目的　名嘴：把他當投名狀

即／盧秀燕出訪澳洲5天　今深夜啟程

高雄國賓飯店「偷拆」惹議！市府回應了

閩南狼開撕八炯搞納粹　網列「青鳥十三太保」

大支遭爆領補助惹議　董智森舉例1事

賴清德預告：明年國防預算　將達到GDP3%以上目標

何博文挖水溝遭酸擺拍　黃暐瀚點3問題：宣傳過頭帶來反效果

台美關稅談判卡關　「7日生效日」可能來不及

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

綠委提案邀卓榮泰報告風災重建突撤案　藍白委錯愕

更多熱門

相關新聞

八炯想學納粹　綠黨團譴責：這樣的言論嚴重傷害台灣國際形象

八炯想學納粹　綠黨團譴責：這樣的言論嚴重傷害台灣國際形象

國民黨青年軍宋建樑日前身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢。國民黨主席朱立倫當時則護航稱，這是在諷刺民進黨的惡質獨裁。引起國際批判，無獨有偶，反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」。同樣引起爭議。民進黨團幹事長吳思瑤今（5日）受訪時表示，黨團的立場清楚，譴責也反對各種不適合、不應該存在現今進步社會的政治圖騰跟符號，不管是哪個陣營，這樣的議題跟言論都傷害台灣國際形象。

王義川自爆「造謠」台中普發4萬　藍議員檢舉

王義川自爆「造謠」台中普發4萬　藍議員檢舉

比亞迪夜宴立院高層遊說　綠籲韓江說明：防堵洗產地是關稅談判核心

比亞迪夜宴立院高層遊說　綠籲韓江說明：防堵洗產地是關稅談判核心

新國會智庫民調／賴滿意度僅39%　遭盧輾壓

新國會智庫民調／賴滿意度僅39%　遭盧輾壓

台南市勞工局媒合工會志工進教養院義剪行動傳遞溫暖愛心

台南市勞工局媒合工會志工進教養院義剪行動傳遞溫暖愛心

關鍵字：

AI假影片謠言救災新北市卓冠廷國民黨造假台南

讀者迴響

熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

采子爆分手富二代男友！

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面