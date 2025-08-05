生成式AI登場！　南瀛天文館帶變身太空人、天文巨擘、希臘神祇

▲南瀛天文館推出生成式AI頭像互動體驗，民眾可變身星座神祇或天文巨擘。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

想化身太空人、牛頓，還是變身為宙斯、阿波羅？南瀛天文館以創新互動方式，讓你在星光熠熠的宇宙中成為主角！隨著天文展示館內容更新，推出全新「生成式AI頭像」體驗，參觀民眾可透過AI技術即時轉化為各種天文角色，留下專屬星際分身，成為館內人氣新亮點。

南瀛天文館館長何秋蓮表示，這項體驗結合科技與文化想像，讓民眾能以最親切的方式，走進天文的浩瀚世界。只要持有展示館門票並掃描票卡QR Code，即可透過現場設備選擇主題、拍攝照片，再由AI即時生成個人化角色頭像。「天文智者」系列角色包括牛頓、伽利略、愛因斯坦；「星座神話」系列則邀請你化身宙斯、阿波羅等希臘神祇，畫面細緻，極具收藏價值。

體驗過程簡單有趣，生成後還能獲得專屬QR Code，一掃即下載個人化AI頭像，不論作為社群大頭貼、收藏圖像或印製明信片都超吸睛。何秋蓮指出，天文不該只是公式與理論，也能是故事與想像。透過這類沉浸式互動，讓每個人都能「扮演角色」進一步認識天文背後的歷史與科學脈絡。

天文館也預告，這只是AI應用的第一步，未來將持續擴充主題內容與互動玩法，吸引更多年齡層共鳴學習。從科技工具變身為文化載體，從知識場域轉化為參與空間，讓天文教育不再遙遠，歡迎全國天文迷親臨體驗，探索屬於你的星際身分！