打造生養友善環境　雲林托育媒合一點通Line@平台上路  

▲雲林托育媒合一點通Line@平台及補助計畫上路 張麗善打造生養友善環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府於今（5）日辦理「育兒找幫手 縣府好幫手」記者會，由縣長張麗善宣布縣府兩項全新托育協助措施，希望透過「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」及「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」，鼓勵更多人投入居家托育人員行列並使家長能更快速方便的找尋合適的居家托育人員，打造更加友善的育兒環境。

縣長張麗善表示，台灣少子化趨勢非常嚴重，千禧年時年出生率約有30萬，至今年出生率僅剩下約13萬，所以祭出2年6億的萬寶龍計畫，鼓勵年輕朋友結婚生子，從去年到今年7月底雲林縣出生孩子有9千5百多位，預期今年可達1萬個龍寶寶目標，很高興有這樣的成果，然出生後接著的托育環境優化也是縣府需要關注及投入的課題。



張麗善指出，新生兒如沒自行照顧或送托嬰中心照顧，就是送居家托育人員(保母)照顧，為了讓家長更順暢找尋合適之居家托育人員，我們建置「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」系統，讓家長可以自行透過line找尋托育人員，再由居家托育服務中心進行把關，使家長都能放心將小孩送托。



張麗善說，縣府這幾年訓練不少合格保母，但實際加入保母行列的比率不高，為鼓勵更多人投入居家托育人員行列，縣府並祭出「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」，補助每名新投入之居家托育人員最高10萬元之獎勵金，包括托育環境設備設施補助及久任者、臨時托育及特殊孩童托育服務獎勵等。



社會處副處長陳怡君說明，「雲林縣獎勵擔任居家托育人員補助計畫」自2025年8月1日起開始實施，凡受過完整訓練、考取證照並首次登記成為雲林縣居家托育人員者，補助3萬元之育兒設施設備、1萬元裝設監視設備，幫助新進托育人員打造安全、溫馨、適齡的托育空間。



陳怡君說，另外為了支持久任托育，促進更優質的托育環境，讓父母可以安心生育、放心送托，獲得更多養育支持，設有「久任」、「臨托增值」及「支持儲愛」三項加值補助，每年最高補助3萬元最多補助2年。每名托育人員最高可申請10萬元之補助，這是托育人員在跟家長收取原本之托育費用外，縣府額外提供之獎勵金，希望透過實質補助與制度的支持，讓更多具有專業及愛心的人願意投身於托育工作，提供家長們更安心、更優質的選擇，共同來守護國家的幼苗，呵護他們安心成長。

▲雲林托育媒合一點通Line@平台及補助計畫上路 張麗善打造生養友善環境。（圖／記者游瓊華翻攝）