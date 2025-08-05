　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

打造生養友善環境　雲林托育媒合一點通Line@平台上路  

▲雲林托育媒合一點通Line@平台及補助計畫上路 張麗善打造生養友善環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林托育媒合一點通Line@平台及補助計畫上路 張麗善打造生養友善環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府於今（5）日辦理「育兒找幫手 縣府好幫手」記者會，由縣長張麗善宣布縣府兩項全新托育協助措施，希望透過「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」及「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」，鼓勵更多人投入居家托育人員行列並使家長能更快速方便的找尋合適的居家托育人員，打造更加友善的育兒環境。

縣長張麗善表示，台灣少子化趨勢非常嚴重，千禧年時年出生率約有30萬，至今年出生率僅剩下約13萬，所以祭出2年6億的萬寶龍計畫，鼓勵年輕朋友結婚生子，從去年到今年7月底雲林縣出生孩子有9千5百多位，預期今年可達1萬個龍寶寶目標，很高興有這樣的成果，然出生後接著的托育環境優化也是縣府需要關注及投入的課題。
 
張麗善指出，新生兒如沒自行照顧或送托嬰中心照顧，就是送居家托育人員(保母)照顧，為了讓家長更順暢找尋合適之居家托育人員，我們建置「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」系統，讓家長可以自行透過line找尋托育人員，再由居家托育服務中心進行把關，使家長都能放心將小孩送托。
 
張麗善說，縣府這幾年訓練不少合格保母，但實際加入保母行列的比率不高，為鼓勵更多人投入居家托育人員行列，縣府並祭出「獎勵擔任居家托育人員補助計畫」，補助每名新投入之居家托育人員最高10萬元之獎勵金，包括托育環境設備設施補助及久任者、臨時托育及特殊孩童托育服務獎勵等。
 
社會處副處長陳怡君說明，「雲林縣獎勵擔任居家托育人員補助計畫」自2025年8月1日起開始實施，凡受過完整訓練、考取證照並首次登記成為雲林縣居家托育人員者，補助3萬元之育兒設施設備、1萬元裝設監視設備，幫助新進托育人員打造安全、溫馨、適齡的托育空間。
 
陳怡君說，另外為了支持久任托育，促進更優質的托育環境，讓父母可以安心生育、放心送托，獲得更多養育支持，設有「久任」、「臨托增值」及「支持儲愛」三項加值補助，每年最高補助3萬元最多補助2年。每名托育人員最高可申請10萬元之補助，這是托育人員在跟家長收取原本之托育費用外，縣府額外提供之獎勵金，希望透過實質補助與制度的支持，讓更多具有專業及愛心的人願意投身於托育工作，提供家長們更安心、更優質的選擇，共同來守護國家的幼苗，呵護他們安心成長。

▲雲林托育媒合一點通Line@平台及補助計畫上路 張麗善打造生養友善環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林托育媒合一點通Line@平台及補助計畫上路 張麗善打造生養友善環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顧婕生日宴140人祝壽　宣布癌症指數
夫妻用《鬼滅》反派幫女兒取名！日嬤崩潰求助社工：我孫好可憐
「全台最幸運」花20元就中1000萬！他的發票被財神爺加持了
平野綾、谷口賢志宣布離婚！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北YouBike再升級！新增6站強化接駁　通勤休閒無縫接軌

網傳「慈湖園區拆光光！」　桃市風管處PO美照打臉謠傳

新北市圖推嬰幼兒閱讀開跑　親子共讀集點送限量「書福袋」

黑金詐毒一槌擊破！　南檢委託拍出曳引車、挖土機758萬元

雲林縣府攜手國際社團共創社福願景　張麗善：協力打造幸福雲林

打造生養友善環境　雲林托育媒合一點通Line@平台上路  

蒜頭咖啡飄香　華山莿桐站陪伴失依長輩迎14週年

藝林高手進駐校園！　台南「藝師藝有」計畫打造傳統與創新美學火花

快訊／台南新市工程車起火消防人車急灌救　車底油漬滿地釀風險

災屋修繕免煩惱！　中低收入戶政府全額出、拆除也補助2萬

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

新北YouBike再升級！新增6站強化接駁　通勤休閒無縫接軌

網傳「慈湖園區拆光光！」　桃市風管處PO美照打臉謠傳

新北市圖推嬰幼兒閱讀開跑　親子共讀集點送限量「書福袋」

黑金詐毒一槌擊破！　南檢委託拍出曳引車、挖土機758萬元

雲林縣府攜手國際社團共創社福願景　張麗善：協力打造幸福雲林

打造生養友善環境　雲林托育媒合一點通Line@平台上路  

蒜頭咖啡飄香　華山莿桐站陪伴失依長輩迎14週年

藝林高手進駐校園！　台南「藝師藝有」計畫打造傳統與創新美學火花

快訊／台南新市工程車起火消防人車急灌救　車底油漬滿地釀風險

災屋修繕免煩惱！　中低收入戶政府全額出、拆除也補助2萬

新北YouBike再升級！新增6站強化接駁　通勤休閒無縫接軌

網傳「慈湖園區拆光光！」　桃市風管處PO美照打臉謠傳

《進行曲》寫實還原建中樂旗隊！鮮肉演員全裸上身　牧森「魔鬼訓練半年」操肌

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴超可愛

香港路邊驚見「無頭男屍」　竟是撞擊整顆嵌入身體

新北市圖推嬰幼兒閱讀開跑　親子共讀集點送限量「書福袋」

李宇春被傳嫁78歲法國富豪、癱瘓潦倒　不忍了親自打臉：子虛烏有

以九州集團博奕案為例　調查局邀產官學共商防第三方支付淪洗錢工具

賓士「第60萬輛G-Class」下線！僅2年增10萬台、燃油版仍是主力

鞋子濕透怎麼辦？教你正確處理6步驟　異味不怕找上門　

萌貓模仿主人伸展動作　被發現還裝忙走開XD

地方熱門新聞

殺害詹智能兇手蜷縮警車後座

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

大稻埕夏日節煙火秀　忠孝碼頭周邊管制措施一次看

詹智能被亂刀砍死相驗結果曝

勞動部助工廠導入輔具設備　資深員工不再腰痠：爽啦！

離職警爆基層困境南警澄清裝備足夠、人犯餐費有編經費

即／雲林宣布　1校明日仍停班停課

東勢連日大雨邊坡土石坍方　警現場警戒通報搶通

即／暴雨灌爆南台灣！台南1地區明停班課

國小導師被控涉嫌偷拍女學生裙底、裝針孔！台南地院駁回撤押

曾文水庫連26天放水＝7座南化水庫量

基隆安樂區人行道整建　年底規劃完成拚中央補助

雲林斗南大淹水主因曝光　環團斥人禍

偏鄉防災強化！南消二大隊實地演練建構安全住宿場域

更多熱門

相關新聞

新北首屆居家托育畢業典禮超暖心

新北首屆居家托育畢業典禮超暖心

「小小的手掌會開花，開出一朵童年的花…」今（2）日上午，新北市托育人員互助發展協會為居家托育的孩子舉辦首屆畢業典禮，數十名寶貝在保母的陪伴下，戴上迷你方帽、接受撥穗儀式，場面溫馨感人。家長們熱情歡呼，見證孩子從居家托育階段「畢業」，準備進入幼兒園展開新旅程。

上班又要育兒快崩潰　女訓練AI幫忙養小孩

上班又要育兒快崩潰　女訓練AI幫忙養小孩

即／雲林民宅大火！獨居翁受困陽台

即／雲林民宅大火！獨居翁受困陽台

陸公佈國家育兒補貼方案 每胎可年領1.48萬直至滿三歲

陸公佈國家育兒補貼方案 每胎可年領1.48萬直至滿三歲

快訊／趙少康後又一例！　張麗善投票期間違法幫自家立委宣傳拉票

快訊／趙少康後又一例！　張麗善投票期間違法幫自家立委宣傳拉票

關鍵字：

雲林縣居家托育張麗善育兒

讀者迴響

熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

獨／工程師竊2奈米技術　台積電緊急做這件事

快訊／江蕙驚傳住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面