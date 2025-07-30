快訊／雲林民宅大火！獨居翁「受困陽台」　消防爬梯驚險救援

▲虎尾民宅晚間火警，72歲獨居翁躲陽台求生，消防人員冒險爬梯救援。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、閔文昱／雲林報導

雲林縣虎尾鎮三合里舊部一處住宅今（30）日晚間驚傳火警，72歲李姓獨居老翁受困二樓陽台，所幸消防人員即時趕抵搶救，順利將人救出並預防性送醫，無人傷亡。火勢於晚間8點13分撲滅，起火原因仍待進一步調查。

根據雲林縣消防局指出，今（114）年7月30日19時29分接獲報案，指虎尾鎮三合里舊部24-2號發生住宅火警，立即調派虎尾、土庫、斗南及西螺等分隊前往搶救，共動員7輛各式消防車、1輛救護車與18名人員，由虎尾分隊長李偉順現場指揮搶救行動。

消防人員於19時39分抵達現場，發現起火點位於住宅一樓，火舌不斷竄燒，立刻佈線展開灌救行動。19時43分，救援人員在二樓後方陽台發現屋主李姓老翁，隨即將其安全救下。雖無明顯外傷，仍預防性送往虎尾若瑟醫院就醫觀察。

火勢於20時05分獲得控制，20時13分完全撲滅。經初步研判，燃燒面積約50平方公尺，火場主要集中於住宅一、二樓範圍。現場並無其他人員受困或傷亡情形。至於詳細起火原因與財物損失，消防單位已著手調查中，後續將釐清火警發生的真正原因。