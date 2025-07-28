陸公佈國家育兒補貼方案　每胎可年領1.48萬直至滿三歲

▲大陸官方提出國家育兒補貼制度方案。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（28）日公佈「國家育兒補貼制度實施方案」，從2025年1月1日起，無論一孩、二孩、三孩，每年均可領取3600元人民幣（約1.48萬元新台幣）補貼，直至年滿3週歲。2025年1月1日前出生、不滿3週歲的嬰幼兒也可使用該政策，可按月數折算領取相應補貼。例如，2023年12月出生的小娃，共計可領取24個月補貼，即7200元（人民幣，下同）。

《新華社》報導，方案明確，育兒補貼由嬰幼兒的父母一方或其他監護人按規定向嬰幼兒戶籍所在地申領，主要通過育兒補貼信息管理系統線上申請，也可線下申請，各省份結合實際確定具體發放時間。

大陸國家衛健委相關負責人表示，此舉是一項全國性的重要民生政策，面向育兒家庭全國範圍全面直接發放現金補貼，將助力降低家庭生育養育成本，預計每年惠及2000多萬個嬰幼兒家庭。

大陸全國已有20多個省份在不同層級探索發放育兒補貼，相關專家認為，全面實施育兒補貼制度，覆蓋面更廣、支持力度更大、政策可持續性更強，特別是對於低收入家庭而言，這樣的支持更加重要。

大陸發改委社會發展所研究員張本波強調，「國際實踐經驗表明，生育支持需要綜合施策，其中，現金補貼是不可或缺的因素。」數據顯示，每年補貼2000多萬嬰幼兒並非小數目，這筆費用主要由中央財政支出，仍需綜合考慮可支配財力、地區間平衡等因素。