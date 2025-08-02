新北首屆居家托育畢業典禮　萌娃戴方帽撥穗歡慶成長

▲新北市居家托育互助發展協會舉辦首屆聯合畢典。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「小小的手掌會開花，開出一朵童年的花…」今（2）日上午，新北市托育人員互助發展協會為居家托育的孩子舉辦首屆畢業典禮，數十名寶貝在保母的陪伴下，戴上迷你方帽、接受撥穗儀式，場面溫馨感人。家長們熱情歡呼，見證孩子從居家托育階段「畢業」，準備進入幼兒園展開新旅程。

協會理事長彭瑞虹表示，這是首次為居家托育孩子舉辦畢業典禮，希望記錄他們人生的重要里程碑，同時強化保母與家長間的信任關係。家長代表陳景怡分享，兩個孩子6年來由保母「小玲老師」照顧，從副食品添加至生活教育，保母如同第二個母親，甚至協助發現發展遲緩問題，讓孩子及時接受早療。

▲兒童托育科長陳麗雲為每位結業生致贈小禮物。

資深保母張麗雪分享，曾照顧一名語言和動作發展遲緩的男童，經建議就醫並持續早療，3歲7個月時已有顯著進步。新北市社會局兒童托育科長陳麗雲強調，居家托育提供家庭式照顧環境，保母將孩子視如己出，是機構托育外的優質選擇。

新北市除設置全國最多的127家公共托育中心，也推動私公協力托嬰服務，並定期培訓托育人員。陳麗雲表示，市府持續優化托育環境，讓家長能安心托育、孩子快樂成長。典禮最後，社會局致贈結業禮物，祝福所有孩子勇敢探索世界，也感謝保母們的付出。

▲居托保母張麗雪用心的照顧孩子，並以專業提醒父母。

▲居家托育人員小玲老師（左2）6年來照顧陳景怡2個小孩，彼此建立緊密的保親關係。

▲居家托育人員為所照顧的孩子戴上方帽並致贈畢業證書。