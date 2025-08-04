洋蔥切開「變茶色」還能吃嗎？　專家：恐是細菌入侵！



▲洋蔥是很常見的食材。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

洋蔥是許多家庭餐桌上不可或缺的日常食材，但不少人都有過切開後發現內層變成茶色的經驗。熟悉洋蔥栽培的兵庫縣立農林水產技術綜合中心表示，這種情況多半與一種名為「鱗片腐敗病」的病害有關。

根據《每日新聞》報導，鱗片腐敗病是由土壤中的細菌引起，通常在洋蔥生長過程中，莖部若出現傷口並沾上泥土，細菌便會藉此入侵。特別是在雨水多、氣候變化大的年份，病害發生的機率更高。

當腐敗嚴重時，洋蔥頸部會滲出汁液，外觀上就能辨別，但若腐敗程度較輕，單憑外表很難發現。即便生產與出貨時會嚴格檢查，病害仍可能在收穫後的儲藏或家庭保存階段持續惡化。

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農林水產技術綜合中心工作人員表示，若只是部分鱗片變色或腐爛，將異常部位完全去除後仍可食用。但由於除了原本的致病菌外，腐爛組織上還可能滋生其他微生物，若腐敗程度明顯擴散，最好直接丟棄，以免增加風險。

至於是否會引發食物中毒，有專家解釋，若攝取量不多或經過加熱烹調，危險性相對較低，但若是生食，尤其在腐敗狀態下，則存在中毒的可能，需要格外謹慎。

在日常保存方法上，專家建議將洋蔥放置在通風良好、避開陽光直射的位置，例如屋簷下等地方。相反地，若將洋蔥密封在塑膠袋中並因溫差產生水珠，就容易造成細菌滋生。去皮的洋蔥應該冷藏，切碎後則可放入冷凍保存，無論哪種方式，都應盡快使用完畢，以保持最佳品質與安全性。

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