又有新颱風醞釀中！生成機率曝　賈新興：預測路徑恐逼近台灣

▲下週菲律賓東方海面可能有新的熱帶系統發展，不排除成為颱風。（圖／翻攝自Facebook／觀氣象看天氣）

圖文／CTWANT

中央氣象署指出，今（4）日西南氣流減弱，降雨將逐漸趨緩且雨停的空檔增加，不過在大環境偏西南風影響下，苗栗以南地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。對此，氣象粉專指出，4日西南風減弱但水氣多，5日起雨勢緩和，6至10日太平洋高壓籠罩台灣，天氣趨穩。預計4天後，菲東海面週末有60至70%機率生成熱帶系統或熱帶性低氣壓。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文指出，8月4日西南風減弱、但水氣仍豐沛，而本周隨著8月5日西南風北抬並逐漸減弱，台灣各地雨勢轉趨緩和。預計8月6日開始太平洋高壓將向西北籠罩台灣，6日至10日副高籠罩各地、天氣普遍穩定，「而南海到菲東一帶就成為相對低壓區，開始有熱帶系統發展訊號！」

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粉專續稱，預計4天後，根據歐洲系集模式資料分析，菲律賓東方海面在本週末有60%至70%機率形成熱帶系統或熱帶性低氣壓，「8月10日之後可以開始留意熱帶擾動發展狀況及移動方向了。」

▲根據歐洲系集模式資料，時間接近本週末時。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今早也指出，8月14日至18日期間，南海及菲律賓東方海面有高度機會發展出低壓系統，目前預測路徑可能接近台灣，但由於後期預報資料仍存在較大變數，各界需持續關注最新動態。

與此同時，本週台灣天氣型態將以典型的夏季午後西北雨為主，未來10天東亞主要降雨帶將北移至日本及韓國，其中日本九州地區可能出現劇烈雨勢，因此賈新興提醒，計畫前往當地的旅客應提高警覺，隨時留意天氣預報及可能發布的災害警示。

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