馬斯克2.5億捐川普竟惹禍？　前律師：DOGE恐成清算特斯拉利器

▲馬斯克（左）和川普（右）的「情誼」短暫。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）與科技巨擘馬斯克（Elon Musk）之間的互動再度引發關注。曾擔任川普私人律師的柯恩（Michael Cohen）近日接受《MSNBC》專訪時直言，這段看似短暫的政治聯盟目前可能已經走向完全決裂。柯恩推測，川普可能會將矛頭指向馬斯克的財富，動機來自對馬斯克身為全球首富的嫉妒與不滿。

根據《Benzinga》報導，柯恩認為，川普在2024年總統大選期間與馬斯克建立關係，背後並不只是金援與政策合作這麼單純。當時馬斯克捐款2.5億美元支持川普競選，並獲得指派主導一項由「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）推動的成本削減計畫。

柯恩警告，川普可能會藉由DOGE調查馬斯克及其旗下企業是否涉及「剝削美國」的行為，進而尋求取消特斯拉過去獲得的政府補助。

柯恩強調，他早就預見兩人之間的「兄弟情誼」難以持久。他進一步預測，川普未來可能會直接針對馬斯克的資產出手，因為他無法接受馬斯克高居全球首富之位「川普對於伊隆是世界首富這件事耿耿於懷。」

對於這番評論，白宮現任通訊主任史蒂芬（Steven Cheung）反駁，痛批柯恩是「心理極度扭曲的人」，並指控柯恩散播虛假訊息與惡意誤導。不過，史蒂芬並未進一步說明川普與DOGE之間的具體關係。

目前馬斯克的財富主要來自他在特斯拉（Tesla Inc.）的領導地位，也使他在全球財經界擁有極高影響力。外界關注，若川普真採取行動，恐對馬斯克與特斯拉的未來造成重大衝擊。

報導中也提到，柯恩與川普的關係近年來急速惡化，如今已成為川普的公開批評者之一。此次針對馬斯克的發言，也反映他對川普施政與個人動機抱持高度懷疑。儘管這番預測尚未獲得官方證實，但若局勢真如柯恩所言演變，馬斯克與川普之間的關係恐將再起波瀾。

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