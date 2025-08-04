　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克2.5億捐川普竟惹禍？　前律師：DOGE恐成清算特斯拉利器

（圖／達志／美聯社）

▲馬斯克（左）和川普（右）的「情誼」短暫。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）與科技巨擘馬斯克（Elon Musk）之間的互動再度引發關注。曾擔任川普私人律師的柯恩（Michael Cohen）近日接受《MSNBC》專訪時直言，這段看似短暫的政治聯盟目前可能已經走向完全決裂。柯恩推測，川普可能會將矛頭指向馬斯克的財富，動機來自對馬斯克身為全球首富的嫉妒與不滿。

根據《Benzinga》報導，柯恩認為，川普在2024年總統大選期間與馬斯克建立關係，背後並不只是金援與政策合作這麼單純。當時馬斯克捐款2.5億美元支持川普競選，並獲得指派主導一項由「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）推動的成本削減計畫。

柯恩警告，川普可能會藉由DOGE調查馬斯克及其旗下企業是否涉及「剝削美國」的行為，進而尋求取消特斯拉過去獲得的政府補助。

柯恩強調，他早就預見兩人之間的「兄弟情誼」難以持久。他進一步預測，川普未來可能會直接針對馬斯克的資產出手，因為他無法接受馬斯克高居全球首富之位「川普對於伊隆是世界首富這件事耿耿於懷。」

對於這番評論，白宮現任通訊主任史蒂芬（Steven Cheung）反駁，痛批柯恩是「心理極度扭曲的人」，並指控柯恩散播虛假訊息與惡意誤導。不過，史蒂芬並未進一步說明川普與DOGE之間的具體關係。

目前馬斯克的財富主要來自他在特斯拉（Tesla Inc.）的領導地位，也使他在全球財經界擁有極高影響力。外界關注，若川普真採取行動，恐對馬斯克與特斯拉的未來造成重大衝擊。

報導中也提到，柯恩與川普的關係近年來急速惡化，如今已成為川普的公開批評者之一。此次針對馬斯克的發言，也反映他對川普施政與個人動機抱持高度懷疑。儘管這番預測尚未獲得官方證實，但若局勢真如柯恩所言演變，馬斯克與川普之間的關係恐將再起波瀾。

延伸閱讀
17歲錄取名校卻被父母封鎖！擔心離家太遠竟隱瞞入學資格　七年後才知真相引網議
21歲女主播散步慘遭水泥塊砸死　男友悲吐：下輩子再愛妳
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
A走7990元洗衣機關6年　前少將二度聲請再審吞敗
前樂團成員「陳屍飯店」！韓演藝圈一天爆2死訊
粿粿傳婚變！迎31歲生日　范姜彥豐獨自看電影「夫妻0互動」
侯沁潔開BMW用手機　「疑為15元」失控暴走
月燒15萬讀研究所！台網紅出國「發表性學文章」
快訊／台中男逛超商遭砍死　兇手投案了
獨／16煞夜襲醫院！　首腦黑歷史曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外交家示警：台灣民間尚未做好戰爭準備　恐等不到美國出手相助

靠顏值贏人氣！日本下任首相合適人選　「政二代帥哥」逆襲人氣旺

20歲女離奇溺斃泳池　「派對上80賓客無人發現」家屬質疑死因

川普關稅大賺4.5兆！共和黨喊「普發現金600美元」　專家憂上癮

美國經濟保持驚人韌性？　《衛報》：危機尚未降臨

馬斯克2.5億捐川普竟惹禍？　前律師：DOGE恐成清算特斯拉利器

肯亞小鎮竟是兒童性交易溫床　老鴇：很容易用糖果操控

安娜貝爾有了新主人　靈異博物館開放指日可待

女點酸梅冰驚見「杯中青蛙」喝1/4杯才發現　超噁一幕曝光

6歲童被水族館巨型章魚吸住　「3個大人才拔開」滿手瘀傷畫面曝

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

外交家示警：台灣民間尚未做好戰爭準備　恐等不到美國出手相助

靠顏值贏人氣！日本下任首相合適人選　「政二代帥哥」逆襲人氣旺

20歲女離奇溺斃泳池　「派對上80賓客無人發現」家屬質疑死因

川普關稅大賺4.5兆！共和黨喊「普發現金600美元」　專家憂上癮

美國經濟保持驚人韌性？　《衛報》：危機尚未降臨

馬斯克2.5億捐川普竟惹禍？　前律師：DOGE恐成清算特斯拉利器

肯亞小鎮竟是兒童性交易溫床　老鴇：很容易用糖果操控

安娜貝爾有了新主人　靈異博物館開放指日可待

女點酸梅冰驚見「杯中青蛙」喝1/4杯才發現　超噁一幕曝光

6歲童被水族館巨型章魚吸住　「3個大人才拔開」滿手瘀傷畫面曝

外交家示警：台灣民間尚未做好戰爭準備　恐等不到美國出手相助

批何博文「表演」台南清水溝滿身泥　謝龍介：開小怪手比較實在

陳玉珍喊砍國土韌性預算　民進黨轟傷害國軍海巡：罷免後秋後算帳

獨／撞路人重傷骨碎落跑！惡駕找友頂罪　新北警竟放人沒做筆錄

台南資優教育研習開新局　跨域×AI×實境探索引教師熱情共振！

《拜六禮拜》迎大結局！　丁寧「主動分手」初戀男友…當場淚崩

輕薄遮瑕就像第二層肌膚！夏季3款「神級粉底液」推薦

AI訃聞工具崛起　記憶能被生成嗎？引發倫理與情感爭議

慣竊掛偷來的車牌竊電纜線　拒檢衝撞警車！逃亡18小時落網

福特歐規Ranger PHEV皮卡升級　增外接供電、便利性大增！

江坤宇又是你！　被戴佩妮指定接唱

國際熱門新聞

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

他找到漏洞「占地建國」當總統！

17歲錄取多所名校！父母擔心離家太遠竟隱瞞

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

正妹搭廉航　「神力硬塞行李箱」過關網狂讚

點名台灣！專家：可能7日前與美達成協議

日本猛暑多恐怖？這1物「熱到融化」

21歲女遭「綁床虐殺」　刀刺全身丟包等死

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

體型和貓一樣大　民宅發現「56公分巨鼠」

拍性愛片＋人口販運　5中國人遭緬甸判無期徒刑

南韓李在明政府：即起撤除邊境「心戰廣播」

櫻花妹深夜「全裸怪叫」！遭警壓制突暴斃

更多熱門

相關新聞

核專家「當眾吞鈾」爆紅！23年後82歲高齡過世

核專家「當眾吞鈾」爆紅！23年後82歲高齡過世

美國核化學家溫莎（Galen Winsor），為了打破外界對於核能危險的迷思，曾在公開場合當眾吞下放射性物質「鈾」，舉動震驚眾人。這起事件發生於1985年，但令人驚訝的是，溫莎並未因此立即病倒，甚至之後又活了23年，直到2008年以82歲高齡辭世。

在野邀卓揆關稅專報協商火爆　黃國昌突閃人

在野邀卓揆關稅專報協商火爆　黃國昌突閃人

川普的關稅外交　全球談判新模式

川普的關稅外交　全球談判新模式

日本旅遊「刷台幣或日圓」？林氏璧：選錯秒虧錢

日本旅遊「刷台幣或日圓」？林氏璧：選錯秒虧錢

新竹甕窯雞名店爆「烤雞掉地再撿回」！店家急澄清

新竹甕窯雞名店爆「烤雞掉地再撿回」！店家急澄清

關鍵字：

周刊王馬斯克川普DOGE

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

宋英奎驟逝享年55歲！

即／超商購物被攻擊！台中男「遭利器狂刺」命危

趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

快訊／鄉土劇女星「拒檢逃逸」　移送新北檢複訊

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面