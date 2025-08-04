他網購成癮「狂撒370萬」　妻不知情：已堆滿千件包裹



▲該男子在直播平台大量消費，交易單據厚達7至8公分。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸浙江省寧波慈溪一名60多歲男子疑似網購成癮，妻子近日發現家中閣樓堆放超過千件包裹，包含玉墜、手鍊、手串、瓷器、茶具等收藏品，據初步估算，其透過直播與電商平台消費金額已超過人民幣100萬元（約新台幣370萬元），事件曝光後引發社會高度關注。

根據《環球網》等陸媒報導，原PO周女士表示，她平日打兩份工，對丈夫的網購毫不知情，直到妹妹向她借款人民幣3萬元（新台幣約9萬元）後開始起疑。她與兒子前往銀行調取交易明細，發現交易單據厚達7至8公分，帳內支出紀錄令人訝異。

深入調查得知，該男子於2023年6月一個月內共下單66筆交易。部分商品單價看似實惠，如和田玉手鐲僅99元人民幣（新台幣2900元），但累積總額卻驚人。由此推估其總購物金額已突破新台幣370萬元。

透過明細整理，家屬鎖定六至七家頻繁交易店鋪，其中不少業者同意退款或退貨；但仍有部分平台或店家因已逾七日內無理由退貨期限，或主播佣金已結算而無法退款。據平台客服與業者回應，目前仍在協商處理中。

此外，社會專家針對熟齡族群的網購風險提出警示，包括建議網購平台設立適老化介面、限制大額付款須二次驗證、連續購物提醒機制，以及禁止透過推薦算法過度向老年族群推送特定產品。社會學者亦倡導家庭成員應積極參與長者的消費決策，共同防衛財務安全。

延伸閱讀

▸ 馬桶多年懸案兇手竟是牠 飼主傻眼：不會沖水也學人用廁所

▸ 新莊29歲男「棄屍父親」有疑點？ 在地人曝「講話客氣、介紹熱情」：社會悲歌

▸ 原始連結