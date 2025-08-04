核專家「當眾吞鈾」爆紅！23年後82歲高齡過世...死因未公布

▲美國核化學家溫莎當眾吞下放射性物質「鈾」。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

美國核化學家溫莎（Galen Winsor），為了打破外界對於核能危險的迷思，曾在公開場合當眾吞下放射性物質「鈾」，舉動震驚眾人。這起事件發生於1985年，但令人驚訝的是，溫莎並未因此立即病倒，甚至之後又活了23年，直到2008年以82歲高齡辭世。

根據《unilad》報導，溫莎自1950年代便投身核能領域，曾在華盛頓州（Washington）漢福德（Hanford）核電廠負責鈽的萃取與核燃料儲存管理工作。後來他投入公共倡議，巡迴美國各地演講，並加入保守派的約翰伯奇協會（John Birch Society），主張反對政府對核能產業的過度監管。他甚至曾在演講現場示範吞食據稱含有放射性的氧化鈾，當場讓觀眾錯愕，還在一段影片中開玩笑說，自己因此成了「高階核廢料」。

這段影片後來在YouTube與Twitter等社群平台瘋傳，引發網友熱烈討論。有人讚他是「傳奇人物」，也有人認為此舉證明微量鈾未必如想像中危險。但也有專家提醒民眾應保持理性。《How Stuff Works》指出，攝取25毫克鈾就足以對腎臟造成嚴重損害，攝入50毫克甚至可能致命。

醫學與毒理學研究發現，鈾的風險不僅來自放射性，更主要源於其化學毒性。吸入或攝取鈾化合物最常損害的器官是腎臟。研究指出，可溶於水的鈾會更快速、劇烈地影響腎功能，而難溶形式則可能對呼吸系統造成危害。動物實驗亦顯示，鈾可能導致行為改變、大腦化學異常與生育能力下降，但部分結果尚未獲得一致共識。

至於溫莎的實際死因，外界至今無從得知，他的訃聞中並未說明是否與吞食鈾有關。有科學家認為，他可能只攝取了極微量的物質，而且體內吸收情況有限。但無論劑量多寡，醫界皆強烈警告：一般人絕對不應模仿此類行為，應避免接觸任何放射性或高毒性物質。

延伸閱讀

▸ 21歲女主播散步慘遭水泥塊砸死 男友悲吐：下輩子再愛妳

▸ 三年婚姻變財產戰場！富商千金隱匿6千萬英鎊遭抓包 前夫打臉婚前協議翻案成功

▸ 原始連結