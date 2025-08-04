大雨下不停「頭痛炸裂」？醫揭元凶：氣壓、濕度是關鍵



▲近年有新的研究發現，氣壓偏低或是濕度上升的環境，確實會影響偏頭痛的發作。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT



近日受西南氣流影響，全台大雨下不完。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任就在臉書發文透露，自己這週的偏頭痛發生機率比平常還高，並解釋近年有新的研究發現，氣壓偏低或是濕度上升的環境，確實會影響偏頭痛的發作。

林軒任醫師昨（2）日在臉書專頁發文表示，最近瘋狂下雨，上週南台灣還出現大面積雷暴現象，讓他感覺自己這週偏頭痛發生的機率比往常還高，嚴重時甚至會有點噁心跟畏光！

林軒任隨即指出，在颱風天來臨前或是雨勢磅礡的時候，大家都會明顯感受到氣壓下降。而根據1項為期7年、涉及7000多名患者的研究發現，24小時內有氣壓下降現象，與隨後2～3天內因頭痛急診就醫的數據增加相關。而另一項1項為期2年、涉及約1800名參與者的義大利大型研究也表明，低氣壓天候的發生，與其後2天內因偏頭痛而進行急診醫療諮詢的數量上升呈現正相關。研究還指出，當氣壓相對於標準氣壓下降6至10百帕時，偏頭痛發作的頻率最為頻繁。

此外，高濕度也是公認的偏頭痛氣象觸發因素，尤其是濕度的快速變化，更可能導致偏頭痛發作。尤其是溫暖潮濕的天氣，已被注意到會擾亂睡眠模式，而睡眠不足是公認的偏頭痛觸發因素之一。相反，極低的濕度或乾燥空氣也可能導致觸發偏頭痛，因為乾燥的環境會使鼻腔黏膜乾燥，從而增加敏感性，並導致脫水，可能導致大腦輕微收縮並對周圍神經施加壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林軒任醫師指出，想在這種陰雨連綿的日子對抗偏頭痛，建議多關注天氣預報與自己的前驅症狀，一旦發現有觸發偏頭痛的可能，可以預先服用藥物。此外，也要記得多喝點水，減輕生活壓力對緩解偏頭痛也有幫助。還有一些研究指出，運動有幫助預防偏頭痛的發生，所以下雨的日子，不妨在家裡做個超慢跑運動。若是偏頭痛已經找上門，也千萬記得要去看醫生。

延伸閱讀

▸ 女子穿吊帶裙搭高鐵 收警察小卡提醒！她看了好暖

▸ 21歲女主播散步慘遭水泥塊砸死 男友悲吐：下輩子再愛妳

▸ 原始連結