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丹娜絲風災特別條例納728中南部水災　擴大適用範圍因應災民需求

▲▼行政院長卓榮泰今（3日）視導「0728豪雨中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今（3日）視導「0728豪雨中央災害應變中心」。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰3日預告，下周將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」，至於其適用範圍，行政院發言人李慧芝晚間表示，目前草擬階段的重建特別條例草案，將會一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，擴大適用範圍以因應災民的直接需求。

李慧芝表示，丹娜絲颱風風災是百年罕見由台灣海峽北上並從嘉義登陸的颱風，造成台灣西南部地區嚴重災損，在極端氣候影響下，雲嘉南甚至高屏地區，都持續受到西南氣流的強降雨影響，在7月28日後接連發生水災，連續的災情使得重建工作更需要中央整合協助。

李慧芝指出，行政院卓榮泰院長已在上週四（7/31）院會時宣布啟動研擬「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」，並擬於7日提出草案，今日在視導「0728豪雨災害應變中心」時進一步指示，目前草擬階段的重建特別條例草案，將會一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，擴大適用範圍以因應災民的直接需求。

除了災後的復原重建以外，李慧芝表示，卓榮泰非常重視未來治水工程的擘劃，因此在今日視導災害應變中心時，指示受災地區後續治水需求，包括內水外排的抽水設備、抽水站、河海口抽水設施等改善部分，都將納入4年1千億預算的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」之中，希望在歷年治水工程的基礎上，做好源頭與末端工作。

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