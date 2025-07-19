陸「清涼東三省」失靈　冷氣地圖警示氣候變遷隱憂　

記者任以芳／綜合報導

隨著氣候變遷效應加劇，大陸多地連續遭遇極端高溫。從南到北熱浪席捲全大陸，過去氣溫舒適的雲南裝冷氣需求，9年激增十倍。東北地區在內的「傳統避暑地」空調需求也激增，出現「一機難求」，安裝人力甚至從南方緊急支援北方的罕見情況。

據大陸中央氣象台資料顯示，今年夏季全國平均氣溫偏高1.01℃，高溫日數較常年多出6.6天，為1961年以來第二多。其中，山東煙台、江蘇鹽城等11個氣象觀測站的最高氣溫打破歷史紀錄；河南部分地區高溫達44.4℃；甚至連緯度最高的城市黑龍江漠河，也出現超過35℃的高溫，打破「東北清涼」的刻板印象。

▲過去被視為避暑勝地東三省 裝冷氣成為「新剛需」。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

過去被視為清涼避暑勝地的東北三省，正在遭遇史無前例的酷熱考驗，裝冷氣成為「新剛需」。根據大陸電商平台「京東」數據顯示，近期東北三省空調成交額同比暴增超過7倍，其中黑龍江、吉林、遼寧首次擠進全大陸成交區域前十名，首次購買空調的用戶數也激增超過60%。

近年，青海、雲南、東北、貴州等避暑地，空調擁有量增幅遠超全大陸平均水平，比如雲南9年間猛增近10倍，吉林、遼寧增長均超2倍。各地空調數量的變化，一定程度上也反映出氣候變化的趨勢。

大量訂單湧入，安裝人力供不應求，甚至需要從廣東、四川、陝西等南方地區調派安裝師傅北上支援，仍難以緩解等待壓力，一些市民需要排隊一週才能完成安裝。

▲從大陸各省裝冷氣需求激增，可看出「氣候變遷」明顯的變化 。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

根據大陸國家統計局數據，從2015年至2023年，每百戶家庭空調擁有量增幅最大的前三名分別是雲南、西藏與吉林。遼寧與黑龍江也位居增幅前列。這些地區傳統上空調需求偏低，但隨著夏季氣溫節節攀升，空調市場快速擴張，成為氣候變遷影響最直觀的例證之一。

數據顯示，空調擁有量最多的仍是江蘇、浙江、廣東、上海等經濟發達地區。根據《中國統計年鑒2024》，從每百戶家庭空調擁有量來看，全國平均水平是145.9台，相當於每個家庭有1.46台空調。

分省份來看，江蘇是最多的，達到237.3台，超過200台的還有浙江、重慶、廣東、上海等地。TOP 0省份有河南、北京、天津、福建、安徽等。但一些實際面臨高溫的省份如陝西、新疆、四川等地，空調數量仍低於平均水平。四川每百戶家庭僅擁有151.2台，僅略高於全大陸平均。

面對極端高溫已成常態，大陸氣象服務協會會長許小峰指出，從全球氣候變暖趨勢與現有研究來看，未來極端熱浪事件發生的頻率與強度都將持續上升，2025年這樣等級的高溫事件，將不再罕見。

大陸中國科學院地理資源所研究員樊杰也表示，城市由於「熱島效應」導致高溫問題尤為嚴重，未來城市規劃應避免大片無遮蔽的鋪裝廣場，改以綠地、水體分散佈局，透過生態綠廊建立風道與冷源，減緩高溫影響。