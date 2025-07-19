　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「清涼東三省」失靈　冷氣地圖警示氣候變遷隱憂　

▲▼ 冷氣 。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

記者任以芳／綜合報導

隨著氣候變遷效應加劇，大陸多地連續遭遇極端高溫。從南到北熱浪席捲全大陸，過去氣溫舒適的雲南裝冷氣需求，9年激增十倍。東北地區在內的「傳統避暑地」空調需求也激增，出現「一機難求」，安裝人力甚至從南方緊急支援北方的罕見情況。

據大陸中央氣象台資料顯示，今年夏季全國平均氣溫偏高1.01℃，高溫日數較常年多出6.6天，為1961年以來第二多。其中，山東煙台、江蘇鹽城等11個氣象觀測站的最高氣溫打破歷史紀錄；河南部分地區高溫達44.4℃；甚至連緯度最高的城市黑龍江漠河，也出現超過35℃的高溫，打破「東北清涼」的刻板印象。

▲▼ 氣候變遷、大陸各省冷氣變化、東北清涼失靈 。（圖／翻攝 大陸國家統計局、中央氣象局）

▲過去被視為避暑勝地東三省 裝冷氣成為「新剛需」。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

過去被視為清涼避暑勝地的東北三省，正在遭遇史無前例的酷熱考驗，裝冷氣成為「新剛需」。根據大陸電商平台「京東」數據顯示，近期東北三省空調成交額同比暴增超過7倍，其中黑龍江、吉林、遼寧首次擠進全大陸成交區域前十名，首次購買空調的用戶數也激增超過60%。

近年，青海、雲南、東北、貴州等避暑地，空調擁有量增幅遠超全大陸平均水平，比如雲南9年間猛增近10倍，吉林、遼寧增長均超2倍。各地空調數量的變化，一定程度上也反映出氣候變化的趨勢。

大量訂單湧入，安裝人力供不應求，甚至需要從廣東、四川、陝西等南方地區調派安裝師傅北上支援，仍難以緩解等待壓力，一些市民需要排隊一週才能完成安裝。

▲▼ 氣候變遷、大陸各省冷氣變化、東北清涼失靈 。（圖／翻攝 大陸國家統計局、中央氣象局）

▲從大陸各省裝冷氣需求激增，可看出「氣候變遷」明顯的變化 。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）

根據大陸國家統計局數據，從2015年至2023年，每百戶家庭空調擁有量增幅最大的前三名分別是雲南、西藏與吉林。遼寧與黑龍江也位居增幅前列。這些地區傳統上空調需求偏低，但隨著夏季氣溫節節攀升，空調市場快速擴張，成為氣候變遷影響最直觀的例證之一。

數據顯示，空調擁有量最多的仍是江蘇、浙江、廣東、上海等經濟發達地區。根據《中國統計年鑒2024》，從每百戶家庭空調擁有量來看，全國平均水平是145.9台，相當於每個家庭有1.46台空調。

分省份來看，江蘇是最多的，達到237.3台，超過200台的還有浙江、重慶、廣東、上海等地。TOP 0省份有河南、北京、天津、福建、安徽等。但一些實際面臨高溫的省份如陝西、新疆、四川等地，空調數量仍低於平均水平。四川每百戶家庭僅擁有151.2台，僅略高於全大陸平均。

面對極端高溫已成常態，大陸氣象服務協會會長許小峰指出，從全球氣候變暖趨勢與現有研究來看，未來極端熱浪事件發生的頻率與強度都將持續上升，2025年這樣等級的高溫事件，將不再罕見。

大陸中國科學院地理資源所研究員樊杰也表示，城市由於「熱島效應」導致高溫問題尤為嚴重，未來城市規劃應避免大片無遮蔽的鋪裝廣場，改以綠地、水體分散佈局，透過生態綠廊建立風道與冷源，減緩高溫影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9136 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
魔鷹妻飛機上就已無心跳！葉克膜搶救仍宣告不治
快訊／薇帕豪雨狂炸！台9線土石流淹路　雙向中斷
獨居婦瘦到像骷髏「體重不到40公斤」　警破門救人
乳癌名醫命喪公車輪下！　北市開罰9萬、扣照
驚悚畫面曝！遊覽車國道猛撞工人　擋風玻璃炸裂...40旅客嚇
張秀卿「小12歲嫩尪本來是姪女對象」！羅時豐揭內幕她當場變臉
峮峮有人約不出門想領養小孩　廣告代言破十支收入達千萬
袁惟仁「口頭承諾全跳票」！　陸元琪獨扛2孩還債：我們不富裕但

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

薇帕襲香港　周日凌晨恐掛「八號風球」

陸「清涼東三省」失靈　冷氣地圖警示氣候變遷隱憂　

罵老闆辦公室抽菸「傻X」被開除　案件拖7年！2審判決員工又輸

廣東屈公病大爆發　確診數10天飆至1199例！

老婆跟前男友借錢　陸男怒將她踢下樓梯致死

記得「小馬雲」嗎？被資本收割10年　父：我們是叫花子網紅

陸「暴走團」擋救護車！團長喊冤：就一分鐘

「歐洲吃虧論」又指中方過剩產能　《環時》：競爭力下降的焦慮

陸知名手搖「茶顏悅色」疑抄襲方大同專輯封面　官方火速回應

海基會夏令營停辦　羅文嘉改赴台校活動與孩子們交流

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

【警員倒地】警路口交管突仰倒昏迷　路人秒衝上前救援

【誤觸惹禍】新北驚現「7月雪」！4歲童開啟消防栓　大量水沫噴出畫面曝

【最頂應援服】李多慧超辣軍裝小背心！身材好成這樣笑容又甜，是合法的嗎？

【百年暴雨狂炸】韓國百年暴雨破紀錄　4亡1失蹤、5千人急撤離

薇帕襲香港　周日凌晨恐掛「八號風球」

陸「清涼東三省」失靈　冷氣地圖警示氣候變遷隱憂　

罵老闆辦公室抽菸「傻X」被開除　案件拖7年！2審判決員工又輸

廣東屈公病大爆發　確診數10天飆至1199例！

老婆跟前男友借錢　陸男怒將她踢下樓梯致死

記得「小馬雲」嗎？被資本收割10年　父：我們是叫花子網紅

陸「暴走團」擋救護車！團長喊冤：就一分鐘

「歐洲吃虧論」又指中方過剩產能　《環時》：競爭力下降的焦慮

陸知名手搖「茶顏悅色」疑抄襲方大同專輯封面　官方火速回應

海基會夏令營停辦　羅文嘉改赴台校活動與孩子們交流

中台灣最大場！一姐盧秀燕領軍護盤反罷免　藍營估：1.5萬人相挺

宣導防制性剝削大歪樓！帥警爆紅...7千人按讚　網瘋喊：想抽IG

魔鷹太太飛機上就已無心跳！醫院放置葉克膜搶救　今早仍宣告不治

LIVE／周台英親上火線說明　台師大記者會最新現場

陳宇宏驚喜扛首戰！曾總解釋考量 徐若熙明天中繼待命

《超偶》女星宣布「通過工地執照甲種檢定」！　親曝下一步動向

日本必買「Jellycat平替」扭蛋爆紅！關東煮、御飯糰變娃娃只要銅板價

訪問／安達祐實「2度離婚」被問推薦結婚？　理性分析：是個人選擇

薇帕豪雨狂炸！台9線台東大溪段土石流　恐怖泥漿淹路畫面曝

韓36歲歌手結婚「卻被罵已婚真幻滅」！　正面槓上酸民

【最頂應援服】李多慧超辣軍裝小背心！身材好成這樣笑容又甜，是合法的嗎？

大陸熱門新聞

陸翁釣魚50年　曬成「醬油色」

陸農民大叔砸近20萬自製潛艇試航成功 可載兩人...下潛深度8公尺

記得「小馬雲」嗎？　父：我們是叫花子網紅

我的包包裡有蛇！旅客拎出眼鏡蛇過安檢 陸海關人員嚇退

金價下跌！陸買家嘆：感覺是高位震盪

撿回收撿到金手鐲！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

陸「暴走團」擋救護車！團長喊冤

陸手搖「茶顏悅色」疑抄襲方大同專輯

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

陸「清涼東三省」失靈

消防員「肉身護2歲女童」！墜樓喪命仍緊抱

《環時》：對華經貿合作，歐洲吃虧？

湖北唯一錄取空軍預警學院女孩現身 畢業後願去雷達站吃苦

更多熱門

相關新聞

熟睡漏接電話！「老公報復1大絕」妻醒來傻了

熟睡漏接電話！「老公報復1大絕」妻醒來傻了

叫不醒另一半，該怎麼辦？一名人妻透露，她睡覺開靜音，沒接到老公多通電話，結果對方怒氣沖沖，竟遠端把冷氣調成暖氣，她被熱醒後才發現室溫呈現28度，事後得知是老公報復手段，讓她哭笑不得。文章引來大票網友笑虧，「直接關機不是更快，還省電」、「裝睡的人叫不醒，關冷氣可以」。

冷氣連開8天　網友一看大驚：超便宜

冷氣連開8天　網友一看大驚：超便宜

川普關稅免驚　全球百大企業擁高毛利優勢

川普關稅免驚　全球百大企業擁高毛利優勢

2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

開冷氣煮飯　一家五口緊急送醫！

開冷氣煮飯　一家五口緊急送醫！

關鍵字：

冷氣東三省氣候變遷

讀者迴響

熱門新聞

公車斑馬線上撞死名醫　肇事畫面曝光！

部桃乳癌權威醫師北上開會　命喪公車輪下

快訊／魔鷹老婆突然過世　宣布退出明星賽

明午前4縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

即／總統官邸旁車禍！醫師被公車撞死

賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」

SOD是真的！　AV女優曝「拍片喝醉」亂加動作

店家宣傳726不同意不用投票　市議員喊告

送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

薇帕威力恐升級！今晚起豪雨連轟3天

薇帕可能到中颱！　大豪雨炸10縣市

清純歌手狂蹭牆！爆性愛成癮染病

劉東洋連夜陪魔鷹　喪妻噩耗令人悲痛

更多

最夯影音

更多

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面