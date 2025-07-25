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高雄大晴天「水淹小腿肚」街道變小河畫面曝　水利局曝原因

▲▼高雄茄萣大晴天卻「淹到小腿肚」！街道淹成河畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄茄萣大晴天卻「淹到小腿肚」，街道淹成小河。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄茄萣地區今（25）日遇滿潮發生嚴重積淹水，明明是大晴天，最深積水卻達15公分之高，讓住戶苦不堪言。高雄市水利局表示，主要受到地勢低窪及海水回流所致，特別在天文大潮期間更為顯著，已逐步推動改善作業，期盼透過分階段工程，強化當地整體排水與抗潮能力。

受到天文大潮影響，茄萣地區近日滿潮時間一到，當地就發生嚴重積淹水狀況，只見街道淹成小河汪洋一片，不少住戶拍下災情畫面po網，直呼無奈「不是颱風天，也沒下雨，卻淹成這樣。」

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▲▼高雄茄萣大晴天卻「淹到小腿肚」！街道淹成河畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼天文大潮來襲，高雄茄萣因地勢低窪，海水倒灌街道淹成河。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄茄萣大晴天卻「淹到小腿肚」！街道淹成河畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局表示，今日積水最高的路段達15公分，此現象再次凸顯氣候變遷下，沿海地區排水與防潮系統所面臨的挑戰。針對茄萣路一段（港東街至港口路）等低窪易淹區域，刻正辦理兩項排水改善工程，設置抽水機、防水閘門及相關設施，完工後可減緩大潮期間海水倒灌情形。

此外，地方建議於茄萣大排出口設置防潮閘門與抽水站，以因應感潮地區在颱風或年度大潮時的淹水風險。水利局已委託顧問公司辦理規劃，評估不同規模與型式之方案，目前已進入期末報告階段，並預計8月舉辦地方說明會，後續將據以爭取中央經費辦理。

在各項工程完工前，現階段仍受限於既有設施條件，短期內應變措施確實有限。水利局將持續關注潮汐變化與現地積水狀況，針對必要時機檢討相關機制，並加速推動後續工程，期盼儘早改善茄萣地區長期受潮汐影響之積水問題，降低對居民生活的不利影響。

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