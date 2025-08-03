基隆銀髮族閃耀北區！4隊伍參賽全數獲獎　長輩活力驚豔全場

▲基隆長者超強，北區活力賽橫掃三項大獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市衛生局8月2日率領四支社區長者隊伍，參加國民健康署「2025阿公阿嬤活力Show」北區分區新秀組競賽，表現亮眼。其中，「中正區中船銀髮活力隊」獲頒「最佳活力獎」，「安樂區五福樂活隊」奪得「最佳造型獎」，而「信義區健康活力隊」與「七堵區七堵銀髮聚樂隊」則雙雙榮獲「最佳團隊獎」，展現基隆銀髮族的創意與健康能量。

此次參賽隊伍表演主題各具巧思，緊扣基隆在地文化與永續理念：七堵區七堵銀髮聚樂隊 以肌力訓練與柔軟度律動驚豔全場，服裝道具全由長者親手製作，體現團隊向心力；中正區中船銀髮活力隊 將廟宇信仰與夜市文化融入表演，呈現社區濃厚人情味；安樂區五福樂活隊 以基隆河鸕鶿生態為靈感，與幼兒園孩童跨世代合作，傳遞環境教育與共融精神；信義區健康活力隊 則發揮環保創意，93歲林奶奶與隊友的熱情參與，更彰顯「活躍老化」核心價值。

衛生局張賢政局長表示，基隆市已邁入超高齡社會，為實踐長者「安全、健康、參與」的活躍老化目標，近年來衛生局積極推動社區多元健康促進方案，結合社區據點辦理「長者健康促進班」、「銀髮健康俱樂部」、「營養課程」等活動，鼓勵長者走出家門、增進交流與自信。

透過此次競賽，長輩不僅展現自我風采，更與各地社區互動交流，實踐在地老化與世代融合的理念。未來，衛生局也將持續攜手各社區，打造友善、尊嚴、有愛的高齡環境，讓長輩在人生每一階段都能自信閃耀、精彩生活。