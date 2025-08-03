萬里聯結車對撞客運釀1死14傷　檢警查出「鋼條超載4噸」成關鍵

記者郭世賢／新北報導

31歲葉姓男子7月23日駕駛滿載鋼條的聯結車，行經新北市萬里區中幅磚廠站公車牌附近下坡彎道路段時，疑因失控越線，猛撞對向行駛中的1815國光客運，釀成1死14傷重大事故。警方初步調查發現，聯結車總重達39噸，已超過法定限重35噸約4噸，將朝過失致死等罪嫌偵辦葉男。

▲葉男駕駛滿載鋼條的聯結車，行經新北市萬里區中幅磚廠站公車牌附近時，疑因失控越線，猛撞對向行駛中的1815國光客運，釀成1死14傷重大事故。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

事故發生於7月23日上午，死者為坐在國光客運駕駛座後第一排的39歲游姓男乘客，當場傷重不治。檢警當晚於基隆長庚醫院完成相驗，游男家屬悲痛欲絕，難以接受突如其來的噩耗。

檢警調查指出，葉姓駕駛當時從台中載運鋼條，預計運往萬里一家公司卸貨，行經事故路段時車輛失控衝入對向車道。葉男在車禍中受有左側肋骨多根骨折、左顴骨骨折等傷勢，經開刀治療後日前出院，昨（2日）到金山警分局接受調查。他對車禍發生經過供稱「撞擊瞬間完全沒有印象」，警方已排除酒駕因素。

▲39歲游男坐前排靠窗位置，不幸身亡。

57歲陳姓國光客運司機則表示，當時依正常速限與車道行駛，突遭聯結車迎面撞擊，雖緊急煞車仍閃避不及。撞擊力道巨大，聯結車上鋼條四散飛出，所幸未刺入客運車廂，否則後果不堪設想。

警方事後逐一清點現場鋼條並秤重，發現聯結車空車重15噸，加上600多根鋼條近24噸，總重達39噸，超出規定限重4噸。值得注意的是，出貨單載明載重為21噸，但警方比對現場重量後，懷疑葉男車上原已載有其他尚未卸除的鋼材，導致總重明顯超標。

目前警方已完成相關筆錄，並將依《刑法》過失致死等罪嫌函送葉男至檢方偵辦。至於是否構成超載，因車輛事故後經切割救援，警方表示將與交通大隊進一步研議，確認責任歸屬後，再決定是否開罰。