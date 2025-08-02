早餐喝「山藥薏仁漿」卻踩雷！營養師揭「3陷阱組合」超常見

▲營養師劉怡里提醒，理想早餐應包含「適量澱粉、充足蛋白質與足量蔬菜」。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

早餐是一天活力的來源，但怎麼吃才健康又均衡？營養師劉怡里提醒，理想早餐應包含「適量澱粉、充足蛋白質與足量蔬菜」，才能滿足營養需求並維持飽足感。她並以三種常見早餐搭配進行分析，點出其中潛藏的飲食問題。

劉怡里在健康節目中指出，許多人習慣選擇「黑胡椒豬里肌三明治」搭配「山藥薏仁漿」作為早餐，但這組合問題不少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉怡里說明，首先里肌肉多來自絞肉或肉片，屬於加工肉品，不僅鹽分偏高，蛋白質吸收率也較低。三明治所使用的白吐司則是精緻澱粉來源，容易造成澱粉攝取過量而蛋白質不足。而山藥薏仁漿雖為穀物製品，卻常因口味淡而被早餐店添加糖調味，進一步提升含糖量，建議少量飲用為宜。

第二種組合為「原塊嫩雞起司滿分堡」配「紅茶拿鐵」，看似營養豐富，實則仍有盲點。劉怡里表示，原型肉類如嫩雞屬於優質蛋白質，吸收效果較好，但此餐缺乏蔬果，導致膳食纖維攝取不足；飲品方面，紅茶拿鐵雖含鮮奶，可補充鈣質，但每杯平均含有2至3顆方糖，糖分偏高。若希望更健康，建議改喝無糖鮮奶，並搭配一份水果，如香蕉或蘋果，補足膳食纖維與天然糖分。

第三種為「燻雞沙拉」搭配「豆漿紅茶」，整體看似清爽，但仍需調整。沙拉若搭配多種蔬果及雞蛋，營養較完整，醬料則建議選擇油醋醬，減少熱量與加工成分。

不過劉怡里提醒，男性如僅食用沙拉，蛋白質可能不足，建議再加顆水煮蛋或茶葉蛋。此外，豆漿紅茶為混漿飲品，為提升風味，店家常加入糖，含糖量高，飲用時應特別注意。

劉怡里強調，選擇早餐時不只看口味，更要考慮營養均衡。建議民眾以「澱粉適量、蛋白足夠、蔬菜不缺」為原則，搭配天然、少加工的食材，才能真正吃出健康。

延伸閱讀

▸ 鄧佳華入獄將滿1月！親友探監曝他「最關心簡簡好不好」 不忍告知已被分手

▸ 親戚小孩討Labubu遭拒崩潰尖叫！還砸壞百萬水晶吊燈 家長：兒子沒惡意

▸ 原始連結