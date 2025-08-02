全國啦啦隊千人競技基隆　邱佩琳化身榮譽領隊熱情迎戰

▲山海之城沸騰！千人啦啦隊大賽開幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025年全國國小暨幼兒啦啦隊錦標賽及菁英盃錦標賽今（2日）於基隆市立體育館熱鬧登場，吸引全台超過200支隊伍、近千名選手齊聚「山海之城」同場競技。此次為基隆第二度承辦該賽事，副市長邱佩琳以地主隊榮譽領隊身分出席開幕式，為選手加油打氣，現場氣氛熱烈，歡呼聲不斷。

賽事分為上下半場，上午由國小與幼兒組打頭陣，年紀最小的選手僅4歲，可愛模樣搭配活力十足的表演，完美詮釋啦啦隊精神；下午則由國中、高中、大專及社會公開組接棒，選手們以空拋、疊羅漢等高難度動作驚豔全場。基隆地主隊此次派出近百名選手參賽，展現強勁競技實力與奪冠企圖心。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

副市長邱佩琳致詞時表示，啦啦隊結合體操、舞蹈與團隊合作，是極具魅力的運動。她特別提到，基隆近年積極推動在地體育發展，連續兩年有10名選手及2名教練入選「亞洲啦啦隊錦標賽」國家代表隊，並奪下亞洲冠軍佳績。市府除提供培訓補助與後勤支援，更致力打造完善環境，培育更多基隆出身的國手與世界級選手。

基隆市體育會啦啦隊委員會主委鄭愷玲指出，從幼兒園到社會組皆有選手投入訓練，顯示啦啦隊運動在基隆的蓬勃發展。她強調，全國性賽事落基隆舉辦，是對選手與城市的雙重肯定。中華民國臺灣競技啦啦隊協會理事長張育銓也感謝基隆市府與體育會的支持，讓臺灣選手能在國際舞台持續發光。

邱佩琳最後強調，運動是凝聚城市能量的關鍵，市府將持續推動多元體育扎根，讓基隆不僅以山海景緻聞名，更成為「體育之城」，為所有孩子提供實現夢想的舞台。賽事明日將進行最終決賽，歡迎民眾到場為選手喝采。