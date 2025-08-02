台南「藝饗旅人」啟動韌性社區行動　研考會攜手推動公共參與

▲「2025年青年公共參與行動計畫」，首場行動由後壁區在地團隊「藝饗旅人」率先開跑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

風災過後，青年站上第一線！台南市政府2日宣佈啟動「2025年青年公共參與行動計畫」，首場行動由後壁區在地團隊「藝饗旅人」率先開跑，舉辦主題小聚「我在風災，恢復生活」，號召地方青年與居民共同盤點災後經驗，打造韌性社區，共商民間自救與網路共建的可能性。

「藝饗旅人」為後壁在地青年團隊，親歷7月丹娜絲颱風重創，主動提出行動計畫，集結地方故事與第一線經驗。活動邀請當時擔任領頭志工的在地行動者擔任講者，分享災中協調物資與人力的實務經驗，成為青年學習在地治理與防災韌性的寶貴教材。

市長黃偉哲表示，青年是城市韌性的關鍵力量。面對極端氣候的挑戰，這樣的行動展現了青年對家鄉的責任感與公共參與潛力，也是台南邁向「希望家園」的重要推手。

研考會指出，這場小聚不只是經驗回顧，更聚焦三大主題：「災後民間韌性與網路建構」、「災害盤點與媒體角色」、「資源集結與人力投入」，並將於後續辦理跨單位交流，邀集公部門共商治理機制，轉化為可行政策建議。

「藝饗旅人」同步建置《我在地方故事吧》網站，長期蒐集災後經驗，打造在地防災知識庫。此次為2025年度青年行動計畫的起跑場，其他四組青年團隊亦將陸續展開行動，主題涵蓋AI防詐、失智偵測、女性記憶紀錄與表演藝術等，預計10至11月舉辦成果展，呈現青年創意參與的多元樣貌。

研考會強調，自2021年起推動的青年參與計畫已促成多項實質改變，2025年擴大為行動版圖，將持續與青年攜手前行，從災後復原到前瞻防災，累積台南城市治理的集體韌性。