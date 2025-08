海嘯疑重創俄羅斯「核潛艇基地」！　碼頭變形衛星照曝光

▲ 俄羅斯核潛艇基地傳出因海嘯受損。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯遠東地區勘察加半島外海7月30日發生規模8.8地震,事後的衛星影像顯示,該國太平洋艦隊重要軍港設施受損嚴重。根據外媒取得的最新衛星資料,這起強震引發的海嘯浪潮似乎對半島上里巴奇(Rybachiy)核潛艇基地造成顯著破壞。

英國《每日電訊報》報導,里巴奇是俄國太平洋艦隊核潛艇部隊主要基地,部署除前線以外最靠近美國本土的核潛艇。Umbra Space公司31日拍攝的衛星照顯示,基地內一座碼頭部分結構已明顯彎曲變形,疑似在海嘯衝擊下脫離原有的錨定位置。當時該碼頭旁並未停靠潛艇,但結構性損壞仍引發外界對基地整體安全的關切。

#Breaking- Russian Nuclear Submarine Base Hit by Tsunami — Satellite Confirms Damage



A powerful tsunami struck Vilyuchinsk, damaging the naval base in Kamchatka. Satellite images reveal part of the submarine pier shifted, suggesting significant structural impact. pic.twitter.com/N22ESVve3p