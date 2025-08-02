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海嘯疑重創俄羅斯「核潛艇基地」！　碼頭變形衛星照曝光

▲▼俄「唯一核潛艇基地」在地震、海嘯警戒區！。（圖／翻攝自X）

▲ 俄羅斯核潛艇基地傳出因海嘯受損。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯遠東地區勘察加半島外海7月30日發生規模8.8地震，事後的衛星影像顯示，該國太平洋艦隊重要軍港設施受損嚴重。根據外媒取得的最新衛星資料，這起強震引發的海嘯浪潮似乎對半島上里巴奇（Rybachiy）核潛艇基地造成顯著破壞。

英國《每日電訊報》報導，里巴奇是俄國太平洋艦隊核潛艇部隊主要基地，部署除前線以外最靠近美國本土的核潛艇。Umbra Space公司31日拍攝的衛星照顯示，基地內一座碼頭部分結構已明顯彎曲變形，疑似在海嘯衝擊下脫離原有的錨定位置。當時該碼頭旁並未停靠潛艇，但結構性損壞仍引發外界對基地整體安全的關切。

英國皇家聯合研究所（Rusi）研究員考沙爾博士（Sidharth Kaushal）分析，「目前看來停靠碼頭的是水面艦艇而非潛艇，這點值得注意。」他認為，單純碼頭損壞不太可能影響基地整體作戰節奏。但退役皇家海軍指揮官夏普（Tom Sharpe）提出不同看法，稱碼頭售後呈現「糟糕的角度」，將使艦艇進出變得困難。

里巴奇基地位於阿瓦恰灣（Avacha Bay）內，距離震央約75英里，該區域同時駐有彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）海軍基地以及導彈裝載和造船設施。基地內部署包括新型北風級潛艇及蘇聯時代的德爾塔級潛艇在內的多艘核動力潛艇。據悉，海嘯在地震發生後15分鐘內衝擊該基地。

俄國東岸其他地區拍下的影片顯示，海嘯浪高達5公尺，對沿岸帶來不小衝擊。距離震央約2倍距離的北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）港口同樣遭受重創。

值得注意的是，7月17日拍攝的衛星照顯示，目前受損的碼頭當時曾有潛艇停靠。而在兩組影像中，碼頭西側均有水面艦艇停泊。

匿名的俄國退役海軍軍官則向《戰區》網站透露，他並未聽聞里巴奇基地遭受嚴重損害的消息，並稱「這些基地在設計和建造時就考慮到敵方核攻擊的可能性。」克里姆林宮發言人佩斯科夫也強調，勘察加地區建築的「抗震能力」和預警系統運作良好，並無人員傷亡。

專家指出，阿瓦恰灣的地理環境為基地提供一定程度的天然屏障，而核潛艇使用的碼頭設計標準也能承受地震衝擊。儘管如此，此次事件仍引發部分軍事觀察家質疑莫斯科將太平洋艦隊大部分資產集中在單一地點的策略是否明智。夏普指出，「這就是為什麼擁有多個基地是個好主意，因為你永遠不知道什麼時候會發生意料之外的打擊。」

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