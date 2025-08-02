「太陽花的青鳥去哪了？」台美關稅談判保密　醫酸：大黑箱時代

▲總統賴清德昨日召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

記者曾筠淇／綜合報導

美國最新關稅政策31日公布，台灣被列入20%的稅率。昨（1）日總統賴清德在記者會上說明談判進度，並說談判簽有保密協定，所以目前無法公布細節。對此，胸腔科名醫蘇一峰開酸現在是「大黑箱時代」，「太陽花那些青鳥去哪裡了？」

總統府昨日上午11時30分舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，由總統賴清德親自說明現階段談判進度。賴清德指出，這次美國對世界各國推動的新關稅政策，談判國家有很多，大家都遵守經貿談判慣例，有簽保密協定，因此在確定最終關稅之前，雙方不得公布談判細節。

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賴清德也說，從4月2日以來，台灣和美國的談判都很有誠意，雖然已經完成階段性成果，從32%降到20%，但會繼續努力爭取最後更好的稅率。他也強調，「談判過程中不斷跟美國說明，攸關國會權力的一定要經過國會同意，台灣是民主國家、法治社會，必須向國會跟社會負責，談判完成後，攸關國會權力部分一定會報告、取得同意」。

不過蘇一峰則在臉書開酸，質疑現在是大黑箱時代，什麼都不能告訴人民，數年前的服貿協議，「馬英九透明公開，開百場討論會跟全民解釋內容，最後還是太陽花運動，覺青衝進立法院！」那現在「美國關稅大黑箱時代，台灣要送給美國多少錢不能告訴人民，太陽花那些青鳥去哪裡了？」