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川普39%關稅重槌！瑞士「數萬工作」恐不保　鐘錶業撐不住

▲▼ 美國財政部長與瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）5月在瑞士日內瓦會面。（圖／路透）

▲ 美國財政部長貝森特與凱勒蘇特5月在瑞士日內瓦會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普對瑞士祭出39%高額對等關稅，瑞士製造業界震驚表示，此舉恐怕危及數萬個工作機會，儘管藥品目前暫獲豁免，這項措施仍對以出口為主的瑞士經濟構成嚴重威脅。

《路透》報導，瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）1日坦言，政府對於39%稅率遠高於7月與美方「非常有建設性的會談」過後達成的稅率「感到失望」。據報瑞士政府原先預期稅率落在10%，而如今的39%不僅高於美國對歐盟商品徵收的15%標準，甚至較先前宣布的31%更高。

白宮說明，此舉是因瑞士「拒絕提出有意義的讓步」來消除貿易壁壘。一名官員強調，「瑞士身為全球最富有、收入最高的國家之一，不應期待美國繼續容忍單方面的貿易關係。」

但凱勒蘇特強調，美國商品在瑞士市場已享有99.3%的自由准入權，「我們有些企業在美國進行重要的直接投資，實在很難給予更多」，並稱政府將持續與華府談判，尋求解決方案。

瑞士機械電機工程產業協會Swissmem副總監柯爾（Jean-Philippe Kohl）對39%稅率表達震驚，批評此舉「完全沒有合理依據，純屬武斷」。他指出，相較歐盟、英國及日本享有的較低關稅，瑞士面臨的稅率將對產業造成巨大衝擊。

美國是瑞士最重要的出口市場，尤其是鐘錶業，占瑞士鐘錶出口總額的16.8%，價值約44億法郎。瑞士奢華鐘錶經銷商坎恩（Shahzaib Khan）坦言，39%關稅「難以消化」，認為品牌將無法承受如此沉重的成本負擔。

藥品方面，瑞士去年對美出口額達350億美元，包括羅氏（Roche）及諾華（Novartis）等製藥巨頭目前暫時不受39%關稅影響。不過，川普政府正對全球製藥業進行國安調查，7月更威脅對該產業單獨徵收高達200%關稅。

瑞士化學製藥產業協會Scienceindustries警告，即使目前獲得豁免，複雜的全球供應鏈仍可能受到衝擊，對美國本土藥品供應造成不確定性。

川普新關稅預定8月7日生效，知情人士透露雙方談判仍在進行。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）投資部門預測，瑞士最終有望達成類似歐盟的15%關稅協議，並預期瑞士經濟將面臨成長放緩，但不至於衰退。

▲▼0801美國新舊對等稅率一覽表 。（圖／記者張方瑀製）

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