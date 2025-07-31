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烏克蘭飛官是內鬼！洩F-16戰機位置　寫攻略助俄軍精準打擊

▲▼ 。（圖／翻攝自SBU官網）

▲ 烏克蘭安全局逮捕向俄方洩密的間諜。（圖／翻攝自SBU官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭安全局（SBU）30日宣布逮捕一名空軍少校飛行教官，這名軍官涉嫌向俄羅斯間諜機構洩漏F-16戰機與法製幻象2000戰機確切部署位置，甚至親自撰寫戰術分析報告，指導俄軍如何突破烏方防空網，實施精準打擊。

根據《紐約郵報》，SBU聲明指出，這名少校教官不僅將部署F-16、幻象2000及Su-24戰機的機場等「敵方優先目標」位置提供給俄方，更進一步製作詳細的戰術指南。

SBU指出，「為確保敵軍攻擊成功，被告準備並交付一份分析報告，說明其認為必要的聯合打擊戰術，使俄軍得以『繞過』相關軍事設施的防禦系統。」

這些美製F-16戰機於去年底運抵烏克蘭，以加強基輔空軍力量並防禦俄軍不斷升級的轟炸，與法製幻象2000及蘇聯時代的Su-24轟炸機並肩作戰。然而，這些北約提供的先進戰機成為莫斯科首要攻擊目標，無人機及飛彈經常瞄準可能部署這些戰機的軍用機場。

除洩露機場座標，這名軍官還被控向克里姆林宮提供烏克蘭空軍人員資料及作戰戰術機密，將面臨終身監禁並沒收財產。此前，SBU曾於本月初拘捕2名涉嫌刺探烏克蘭海王星反艦飛彈計畫的中國籍間諜之後。

間諜滲透問題不僅限於烏克蘭，也擴散至其他歐洲國家。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）29日透露，波蘭當局已逮捕32名疑似與俄國情報部門合作的嫌犯。

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