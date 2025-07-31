俄8.8強震「3大原因」躲過末日災難！　專家解釋了

▲8.8強震後，海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯遠東外海、堪察加半島30日上午發生規模8.8強震。BBC指出，這是有紀錄以來最強大的地震之一，儘管帶來一些破壞，迄今卻尚未出現許多人擔心的「災難級」海嘯，原因可能與地形、震源深度、早期警報系統有關。

根據美國地質調查局（USGS）初步數據，這場地震規模8.8，震源深度僅約20公里，可能引發大規模海嘯，俄羅斯當局在遠東部分地區觀測到4公尺海嘯，與2004年印度洋大地震、2011年日本311大地震的數十公尺巨浪而言，相差甚遠。

為何這次海嘯不如先前嚴重？

報導指出，地震時的板塊碰撞，可能導致上方海水跟著移動，並以海嘯形式朝著海岸線移動。

在深海區，海嘯以時速超過800公里的速度移動，大約跟客機一樣快。不過，波浪之間的距離很長，波高也不高，很少超過1公尺。但在進入靠近陸地的淺水區後，海嘯速度會放慢至時速32到48公里，波浪之間的距離縮短，波浪高度增加，在海岸附近形成「一堵水牆」。

不過，一場強烈地震不一定會導致波及內陸、特別高的海嘯。

▼日本千葉縣匝瑳市九十九里濱海岸，30日有海嘯抵達。（圖／達志影像／美聯社）

英國南安普敦大學構造學教授麥克尼爾（Lisa McNeill）指出，「海嘯浪高也受到海岸附近海底形狀，以及它所抵達的陸地形狀影響。這些因素加上沿海人口數量，都會影響災害嚴重程度。」

倫敦大學學院（UCL）環境地震學講師希克斯（Dr Stephen Hicks）指出，雖然USGS顯示震源深度僅20公里，但地震模型可能進行更保守的估計，「你或許可以把震源再往深處移動20公里，這實際上會大幅降低海嘯高度。」

另一個重要因素則是早期警報系統的發展。由於太平洋地區經常發生地震，許多國家都設立海嘯警報中心，透過公告發出警告，要求民眾撤離。2004年南亞大海嘯時沒有此類系統，許多人根本來不及逃生，印度洋14國共計超過23萬人喪生。

美國地質調查局10天前在同地區觀測到規模7.4地震，俄羅斯科學院的地球物理調查局（GS RAS）將持續監測該地區，因為該機構預測餘震將會持續到8月

▼鄰近震央的彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）一間幼兒園外牆坍塌。（圖／達志影像／美聯社）



大地震成因是什麼？

堪察加半島（Kamchatka Peninsula）坐落於環太平洋火山帶上，在該半島外海，太平洋板塊以每年約8公分的速度往西北方向移動，隱沒至較小型的鄂霍次克板塊下方。儘管只有指甲生長速度的2倍，但以地質構造的角度來看，已經算是迅速。

板塊移動時經常發生彼此卡住的情況，導致上方板塊往下拖曳，這種摩擦力可能在數千年內逐漸累積，卻在短短幾分鐘內突然釋放，此現象就被稱為巨型逆衝地震（Megathrust earthquake）。事實上，史上前3大地震，包括1960年芮氏規模9.5的智利大地震、1964年規模9.2的阿拉斯加大地震、2004年規模9.1的印度洋大地震，都屬於此類型地震。

希克斯解釋，人們談到地震時，通常會想像成地圖上的一個小點，但如此大規模的地震，斷層破裂範圍往往高達數百公里，「正是這種巨大的滑動與斷層區域，產生了這麼大的地震規模。」