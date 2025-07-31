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專家警告「海嘯不只一波」！北海道凌晨浪高70cm　維持部分警報

▲▼日本千葉縣匝瑳市九十九里濱海岸，30日有海嘯抵達。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本千葉縣匝瑳市九十九里濱海岸，30日有海嘯抵達。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯堪察加半島東側外海昨（30）日發生規模8.8強震，隨後出現多起餘震，並引發海嘯。為了防範海嘯襲來造成人員傷亡，日本政府疏散超過200萬人，岩手縣久慈港也測得高達1.3公尺的海嘯。如今，日本氣象廳宣布解除部分區域的警報。不過，美媒氣象專家仍警告，其實海嘯「並不只有一波」。

根據日媒《時事通信社》，日本氣象廳今（31）日上午10時45分（台灣時間上午9時45分）起，正式解除東京灣至沖繩沿岸的「海嘯注意報」，不過北海道至千葉縣太平洋沿岸、伊豆群島、鹿兒島縣種子島、屋久島的海嘯警報則尚未解除。

日本氣象廳對此解釋，儘管強震發生後至今已經過24個小時，但是海嘯仍持續不斷襲擊各地，甚至直到31日凌晨及早晨，許多地區仍有機會觀測到本次強震以來最高浪高的海嘯。

包括：北海道廣尾町測得海嘯70公分（31日上午1時18分）、茨城縣大洗町70公分（上午2時27分）、靜岡縣下田市60公分（凌晨0時6分）、高知縣土佐清水市60公分（上午4時7分）、鹿兒島縣志布志市50公分（上午6時39分）。

▲▼日本岩手縣久慈港30日下午測得1.3公尺海嘯。（圖／翻攝自X）

▲日本岩手縣久慈港30日下午測得1.3公尺海嘯。（圖／翻攝自X）

日本總務省消防廳則指出，截至30日下午5時以前，共有201萬人依照避難指令進行疏散，來自於日本國內21個都道縣和229個市町村。日本內閣官房長官林芳正31日在記者會表示，此次海嘯共造成1人死亡，死者為三重縣一名開車前往疏散的女性。

美媒《CNN》氣象主播警告，強大的海嘯速度宛如噴射機，每小時以70公里速度前進，且其實「有時候不只一波」，此次俄羅斯堪察加半島強震剛好符合發生在特定種類斷層、威力強大、震源深度淺等3項特點，「這就像你丟石頭到水中，會激起一陣又一陣的漣漪。」

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