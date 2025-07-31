8.8強震手術台狂晃！　俄醫護「肉身護病患」繼續開刀

▲ 醫護人員努力用手及身體穩住手術台。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯堪察加半島東部外海30日發生規模8.8強震，當地醫院上演驚險一幕，4名醫護人員在手術室劇烈搖晃時仍鎮定完成手術，更有醫師以肉身保護病患免被掉落物砸傷。當局公開這段畫面引發關注，網友紛紛大讚醫療團隊的敬業精神。

綜合《紐約郵報》等外媒，影片中可見強震來襲時，醫護團隊緊緊抓住手術台，其中一名醫師更直接用身體覆蓋病患，防止天花板殘骸掉落造成傷害。

堪察加州衛生部長梅爾尼科夫（Oleg Melnikov）在社群媒體分享這段影片時讚譽，「穿著白袍的英雄。」州長索洛多夫（Vladimir Solodov）則表示，這4名醫護人員將被授予國家獎章，以表彰其勇氣與奉獻精神。

這起地震是堪察加半島自1952年以來最強震，也是全球史上第6大地震。25歲居民雅羅斯拉夫（Yaroslav）描述，「感覺牆壁隨時會倒塌，搖晃持續至少3分鐘。」

強震威力不僅造成建築物損毀、多人受傷，更觸發遠至夏威夷、智利及日本等國海嘯警報，一度令太平洋沿岸國家高度警戒，所幸最終未帶來重大災情。