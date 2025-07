8.8強震手術台狂晃！　俄醫護「肉身護病患」繼續開刀

▲ 醫護人員努力用手及身體穩住手術台。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯堪察加半島東部外海30日發生規模8.8強震,當地醫院上演驚險一幕,4名醫護人員在手術室劇烈搖晃時仍鎮定完成手術,更有醫師以肉身保護病患免被掉落物砸傷。當局公開這段畫面引發關注,網友紛紛大讚醫療團隊的敬業精神。

Watch: Doctors in Kamchatka, Russia kept calm during the powerful quake and never stopped the surgery #Japan #Hawaii #Russia#Tsunami #earthquakes #tsunamihawaii #tsunamijapan pic.twitter.com/iKgfkVdGXu