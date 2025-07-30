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川普嗆「不爽南非政策」　考慮不出席G20！怒批迫害白人

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號離開英國蘇格蘭，在返回華府時回答記者提問。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普搭乘空軍一號離開英國蘇格蘭，在返回華府時回答記者提問。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普表示，他可能不會出席今年11月在南非舉行的二十大工業國（G20）領袖峰會，考慮由他人代表美方參與，理由是極度不滿南非多項國內與外交政策，包括土地政策以及南非對以色列所提出的種族滅絕指控，進一步突顯美國與南非外交關係持續緊繃。

根據《路透社》，川普於當地時間29日在空軍一號上受訪時坦言，「我可能會派別人出席G20峰會，因為我跟南非之間有很多問題。他們的政策非常糟糕。」此次G20峰會由今年輪值主席國的南非主辦，任期為2024年12月至2025年11月。

川普政府已非首次對南非政府吐露不滿。今年2月，他簽署行政命令，削減美國對南非的財政援助；5月在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，更當面提出指控，聲稱南非當地發生「種族滅絕白人」與土地掠奪行為。

除了川普以外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在今年稍早抵制出席南非所舉行的G20外長會議，顯示美方高層對南非的不信任與反感。南非政府所推動的「黑人經濟賦權」（Black Economic Empowerment, BEE）政策，亦遭美方批評為破壞經濟公平。

外交裂痕進一步體現在南非對以色列的國際訴訟上。今年初，南非向國際法院（ICJ）提告以色列在加薩半島的軍事行動造成種族滅絕，引發美方與以色列強烈反彈。以色列否認相關指控，稱該起行動是為了報復2023年10月巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯所發動的恐攻，該次攻擊共造成1200人死亡，超過250人被挾持。

儘管川普多次表達不滿，拉瑪佛沙仍持續敦促他親自出席峰會，並否認有意透過土地政策任意沒收白人土地，強調相關改革措施為歷史正義的一環。

另外，南非多次粗暴且片面要求我中華民國駐南非的代表處更名、降等，甚至要求遷出首都。對此，我中華民國外交部召開例行記者會表示，研擬針對南非祭出反制措施，包括限制晶片出口。

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