俄8.8強震引海嘯威脅美、菲！加州海灘急關閉　夏威夷警戒

▲俄羅斯遠東沿海30日凌晨發生規模8.8強震，美國國家氣象局（NWS）及各國氣象機構陸續發布海嘯警報。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
俄羅斯遠東沿海30日凌晨發生規模8.8強震，美國國家氣象局（NWS）及各國氣象機構陸續發布海嘯警報，美國本土、夏威夷、關島、北馬里亞納群島、菲律賓與印尼等太平洋沿岸國家與地區全面進入警戒。
根據CNN報導，NWS指出，加州灣區與中部海岸地區，包括舊金山灣（San Francisco Bay）與聖保羅灣（San Pablo Bay）皆已發布「海嘯消息」（Tsunami Watch），呼籲沿岸居民隨時準備撤離，並留意後續是否升級為正式警報。
位於南加州的亨廷頓海灘（Huntington Beach）因應海嘯警示，市消防局透過社群平台X宣布，已「出於謹慎」關閉所有海灘、港口與碼頭。目前雖未發布撤離命令，但消防局呼籲民眾遠離海岸、勿下水活動。
The National Tsunami Warning Center has issued a Tsunami Advisory for our area. As a result, all Huntington Beach beaches, harbor and the pier are temporarily closed out of an abundance of caution.— City of Huntington Beach (@CityofHBPIO) July 30, 2025
Please avoid coastal areas and stay clear of the water until further notice. We… pic.twitter.com/EJpvETDwPS
美屬薩摩亞（American Samoa）與關島（Guam）、北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）已進入海嘯警示（Tsunami Advisory），當局提醒，當地可能從當地時間30日下午起，出現異常潮位與強烈洋流，對海灘、港口及沿岸水域造成威脅。
夏威夷群島則因位處震央附近，全境拉警報。NWS太平洋海嘯預警中心表示，第一波海嘯預計於夏威夷當地時間晚間7時17分（台灣時間30日下午1時17分）抵達，且海嘯可能持續數小時，當局呼籲民眾立即避難。
警報指出，「即使不面對震央，所有岸線都可能受災，海嘯能繞行整座島嶼，且捲起的漂流物將大幅提升破壞力。」
亞洲方面，菲律賓火山與地震研究所（PHIVOLCS）預估，面向太平洋的沿岸地區將出現低於1公尺的海嘯，第一波預計在當地時間下午1時20分至2時40分之間抵達。印尼地球物理局也警告，部分地區可能出現約0.5公尺的海嘯。
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