俄8.8強震引海嘯威脅美、菲！加州海灘急關閉　夏威夷警戒

▲俄羅斯遠東沿海30日凌晨發生規模8.8強震,美國國家氣象局(NWS)及各國氣象機構陸續發布海嘯警報。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯遠東沿海30日凌晨發生規模8.8強震,美國國家氣象局(NWS)及各國氣象機構陸續發布海嘯警報,美國本土、夏威夷、關島、北馬里亞納群島、菲律賓與印尼等太平洋沿岸國家與地區全面進入警戒。

根據CNN報導,NWS指出,加州灣區與中部海岸地區,包括舊金山灣(San Francisco Bay)與聖保羅灣(San Pablo Bay)皆已發布「海嘯消息」(Tsunami Watch),呼籲沿岸居民隨時準備撤離,並留意後續是否升級為正式警報。

位於南加州的亨廷頓海灘(Huntington Beach)因應海嘯警示,市消防局透過社群平台X宣布,已「出於謹慎」關閉所有海灘、港口與碼頭。目前雖未發布撤離命令,但消防局呼籲民眾遠離海岸、勿下水活動。

The National Tsunami Warning Center has issued a Tsunami Advisory for our area. As a result, all Huntington Beach beaches, harbor and the pier are temporarily closed out of an abundance of caution.



Please avoid coastal areas and stay clear of the water until further notice. We… pic.twitter.com/EJpvETDwPS