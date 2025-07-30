俄8.8強震引海嘯威脅美、菲！加州海灘急關閉　夏威夷警戒

▲俄羅斯遠東沿海30日凌晨發生規模8.8強震，美國國家氣象局（NWS）及各國氣象機構陸續發布海嘯警報。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯遠東沿海30日凌晨發生規模8.8強震，美國國家氣象局（NWS）及各國氣象機構陸續發布海嘯警報，美國本土、夏威夷、關島、北馬里亞納群島、菲律賓與印尼等太平洋沿岸國家與地區全面進入警戒。

根據CNN報導，NWS指出，加州灣區與中部海岸地區，包括舊金山灣（San Francisco Bay）與聖保羅灣（San Pablo Bay）皆已發布「海嘯消息」（Tsunami Watch），呼籲沿岸居民隨時準備撤離，並留意後續是否升級為正式警報。

位於南加州的亨廷頓海灘（Huntington Beach）因應海嘯警示，市消防局透過社群平台X宣布，已「出於謹慎」關閉所有海灘、港口與碼頭。目前雖未發布撤離命令，但消防局呼籲民眾遠離海岸、勿下水活動。

The National Tsunami Warning Center has issued a Tsunami Advisory for our area. As a result, all Huntington Beach beaches, harbor and the pier are temporarily closed out of an abundance of caution.



Please avoid coastal areas and stay clear of the water until further notice. We… pic.twitter.com/EJpvETDwPS — City of Huntington Beach (@CityofHBPIO) July 30, 2025

美屬薩摩亞（American Samoa）與關島（Guam）、北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）已進入海嘯警示（Tsunami Advisory），當局提醒，當地可能從當地時間30日下午起，出現異常潮位與強烈洋流，對海灘、港口及沿岸水域造成威脅。

夏威夷群島則因位處震央附近，全境拉警報。NWS太平洋海嘯預警中心表示，第一波海嘯預計於夏威夷當地時間晚間7時17分（台灣時間30日下午1時17分）抵達，且海嘯可能持續數小時，當局呼籲民眾立即避難。

警報指出，「即使不面對震央，所有岸線都可能受災，海嘯能繞行整座島嶼，且捲起的漂流物將大幅提升破壞力。」

亞洲方面，菲律賓火山與地震研究所（PHIVOLCS）預估，面向太平洋的沿岸地區將出現低於1公尺的海嘯，第一波預計在當地時間下午1時20分至2時40分之間抵達。印尼地球物理局也警告，部分地區可能出現約0.5公尺的海嘯。