美中談判若破局！　中國輸美產品總額恐重挫逾14兆

▲洛杉磯港。（圖／取自洛杉磯港官網）



記者張靖榕／綜合報導

根據經濟學家希達戈（Cesar Hidalgo）創立的Datawheel公司開發的「OEC Tariff Simulator」模擬，美中若未在8月12日前達成新協議，中國出口美國的總額在2027年前恐大減4,850億美元（約新臺幣14.4兆元），衝擊幅度將超越其他國家對美出口總體減少量。

模擬以目前美國對中貨品加總徵收51％關稅為基準，中方對美關稅為32.6％；若無協議，美國預計關稅將調升至145％。代表性下滑品項包括中國的廣播設備（減少592億美元）與電腦（減少587億美元），以及南韓汽車（減少135億美元）。

模擬也顯示，美國對外出口總量可望在2027年成長12％，但中國對美出口減少趨勢已出現。根據美西港口資料，7月上旬貨櫃抵達量短暫回升後已轉為下滑，洛杉磯港船隻日均抵達量由66.8艘降至58.7艘。

此外，美國出口中國也將減少約1,010億美元，重災區包括黃豆（100億美元）、積體電路（74.4億美元）與原油（73.3億美元）。中國則正擴展與東協、俄羅斯與沙烏地阿拉伯等國的貿易關係，其中俄羅斯將新增698億美元貿易額，越南、南韓與日本也將受益。