8月1日關稅大限將至　行政院：鄭麗君仍在華府磋商

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

對等關稅大限將在8月1日截止，亞洲各國目前都已陸續揭曉關稅稅率，但台美雙方迄今仍未正式公布關稅數字。政院人士指出，副院長鄭麗君目前仍在華府磋商，政府會秉持「深化台美經貿關係」、「雙方互利互補」兩原則進行談判，目標完成「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」等四項任務，達到台美雙邊貿易平衡。

川普政府對等關稅將在8月1日上路，近期陸續宣布各國談判後的關稅稅率。亞洲國家部分，日本為15%、韓國為25%，越南及菲律賓稅率各為20%與19%。

根據《彭博》報導，川普團隊已向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明確標識具體數字。 行政院日前指出，副院長鄭麗君在美國華府準備第4輪實體磋商，外界關注談判是否順利，台灣能否爭取到優於日韓稅率。

針對關稅談判，政院人士指出，副院長鄭麗君目前仍在華府磋商。政院人士強調，政府會持續秉持「深化台美經貿關係」、「雙方互利互補」的兩個原則進行談判，期盼談判能完成「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」的四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。