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台灣關稅協議恐淪美中談判籌碼　美媒警告：必須考慮「單打獨鬥」

▲▼台北在今年全球安全城市排行第24名。（圖／CFP）

▲台灣至今仍未與美國針對關稅達成協議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普揚言從8月1日起，向尚未與美方達成貿易協議的國家祭出15%至20%不等的高額關稅，台灣雖已與美國進行三輪談判，仍未達成簽署協議，恐成為關稅打擊對象。知情人士透露，由於川普仍在與中國針對貿易談判，因此台灣恐隨時得為遭川普排除在貿易關係之外的情況做準備，且無法再依賴白宮支持。

根據美媒《國會山報》，台灣與美方的貿易談判雖有進展，但仍未有實質協議。台灣政府擔憂，川普為了強化與中國的經貿合作，可能會犧牲台灣利益。消息人士透露，總統賴清德原訂8月初出訪中南美洲友邦，並研擬過境美國紐約與達拉斯，卻遭美方拒絕，進一步加深台灣遭「出賣」的疑慮。

台灣是美國第七大貿易夥伴，4月已被川普宣布課徵32%進口關稅。根據美國貿易代表署（USTR）資料，2024年美國從台灣進口總額超過1160億美元，對台出口逾420億美元，逆差約740億美元。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

除了台灣外，美中之間的關稅協議也面臨關鍵時限。雙方已進行三輪談判，若未在8月12日前延長暫緩條款，美方將對中國商品恢復徵收30%關稅，中方則對美國商品課徵10%。儘管川普聲稱「與中國關係良好」，但否認將與中國國家主席習近平舉行峰會，並表示是否延長暫停關稅將於本週內決定。

南韓總統李在明則坦言與美方談判「明顯不容易」，目前毫無進展。南韓4月即被美方課徵25%關稅。據悉，南韓是美國第六大貿易夥伴，2024年美國自南韓進口總額達1310億美元。

北美方面，川普稱與加拿大「談不下去」，揚言對其徵收35%關稅；墨西哥則因芬太尼問題，面臨30%懲罰性關稅。墨西哥與加拿大分別為美國最大與第三大進口來源國。

其他國家如印度、瑞士、巴西、泰國等，亦尚未與美方達成協議，部分國家已被課以25%以上高額關稅。川普強調，不可能與全球200個國家與地區一一進行協商，因此將以統一高關稅對待所有未簽協議國家。

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