泰軍控「午夜停火又轟5地」　柬埔寨堅稱：沒聽到槍聲

▲柬埔寨國防部發言人馬利·索切塔中將堅稱，停火協議生效後，便未在邊境聽到槍響。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國代理總理普譚與柬埔寨總理洪瑪內28日在馬來西亞「和談」，並達成停火協議，宣布29日0時正式生效。而泰柬軍方也談定要在29日上午7時展開會談，不過時間卻一延再延，從7時延後至10時，目前又無限期延後。泰軍指控，柬埔寨在停火協議後仍持續轟炸泰國5個地區，但柬方卻堅稱，邊境在午夜後「並未傳出任何槍聲」。

根據khaosod報導，泰柬領導人28日在馬來西亞達成停火協議，並談妥29日上午雙方軍方高層會面協商，泰方會談代表為第一軍區司令阿瑪立·汶蘇亞與第二軍區司令汶辛·帕德剛，而柬方則是第四軍區司令波·亨與第五軍區司令艾克·索蒙。

▲泰國陸軍發言人文泰·蘇瓦里少將指出，柬方未遵守停火協議。（圖／翻攝自khaosod）



泰國陸軍發言人文泰·蘇瓦里少將29日上午卻表示，原定早上7時展開的軍方會談被迫延後至10時，然而到了10時雙方仍然未能順利碰面，確切會談時程目前無法確定，仍待另行安排。

泰國皇家陸軍第二軍區指控，在停火協議生效後，柬方仍在「翡翠三角」（Chong Bok）、「清安瑪」（Chong An Ma）、「三泰」（Sam Taek）、「塔桂寺」（Prasat Ta Kwai）與「普瑪夸」（Phu Makuea）等5個邊境地區發動武裝挑釁，泰方只能被迫行始自衛權，根據現場狀況展開必要的反擊制行動。

泰軍指出，儘管泰國嚴格遵守協議，但令人遺憾的是，泰軍仍在泰國境內多處遭遇柬埔寨武裝部隊襲擊。泰國陸軍發言人文泰·蘇瓦里少將表示，「在停火協議生效後，柬埔寨仍多次向泰國境內發射武器，這被視為故意違反協議的行為，破壞我們作為鄰國之間應有的信任。」

他嚴厲譴責柬埔寨的行為，強調泰方的反擊行動是正當防衛，並非主動發動攻擊，並呼籲全世界應該知道「柬埔寨是一個違反協議、不尊重國際規則的國家」，將對全球與地區都構成威脅。

對此，柬埔寨國防部發言人馬利·索切塔中將則強調，雙方都遵守停火協議，自29日0時起，邊境就未再聽到任何槍聲，柬泰兩國軍隊都按照協議在期限後結束戰鬥。不過該說法明顯與泰方說法有出入。