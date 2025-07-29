「愛車被刮傷」釀殺機！他闖曼谷市場掃射　擊斃5人後自戕

▲槍手掃射殺害5人後自戕。（圖／翻攝自X／@AZ_Intel_）



記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷恰圖恰區（Chatuchak）知名市場「Or Tor Kor」28日發生大規模槍擊案，槍手掃射殺害5人後自戕，包含他在內一共造成6死2傷。初步調查指出，凶嫌犯案動機竟然源自於5、6年前的「刮車」糾紛，長期積怨釀成悲劇。

案發數小時後，警方引述凶嫌妻子說法發布聲明，說明犯案動機。槍手對於車子非常愛護與執著，未料愛車2019年被人刮傷，此後他一直懷疑是「看自己不順眼的」市場保全人員所為，長年懷恨在心。

凶嫌妻子在市場內經營水果攤，她接受媒體採訪時透露，槍擊案發生時，自己也嚇得只顧著逃命，稍後看見市場聊天群組訊息，才驚覺槍手正是丈夫。

凶嫌妻子還透露，丈夫當天早上沒有任何異狀，「他出門前跟平常一樣，早上洗完澡，開車載我來市場，但這次沒有送我進去攤位裡面。我完全沒察覺任何異狀，沒有任何徵兆。」但她坦言，丈夫平時就有暴力傾向，吵架與喝酒後甚至會動手打人，但她從未想過會發生如此慘劇。

監視器畫面顯示，槍手身穿黑色T恤與軍用短褲，頭戴棒球帽，持槍從市場入口停車場開始行兇。死者包括4名保全人員和1名攤販，另有2人受傷送醫。槍手犯案後步行離去，隨即開槍自盡。

警方強調，這次槍擊與近期泰柬邊境衝突無關，純屬個人恩怨。美聯社報導，槍枝暴力在泰國並不罕見，儘管該國制定限制性法律，該國擁槍率仍高。

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