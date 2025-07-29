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稀土關鍵戰略物資！川普擬與「緬甸少數民族」合作　抗中國壟斷

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普政府近日評估多項重大政策調整方案，目的在於打破中國對緬甸重稀土資源的掌控。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

隨著美中戰略競爭日益升溫，稀土供應成為美國關鍵布局之一。《路透社》引述4名知情人士指出，川普政府近日評估多項重大政策調整方案，目的在於打破中國對緬甸重稀土資源的掌控，進一步鞏固美國在全球供應鏈的戰略地位。

根據《路透社》報導，美國尚未就這些提案做出決定，不過相關建議若真落實，將可能大幅翻轉美方對緬甸長期奉行的外交政策。專家警告，美方若欲介入緬甸的稀土供應鏈，恐將面臨龐大的後勤挑戰，甚至需要考慮與當地武裝勢力談判。

消息人士透露，川普政府目前正考慮兩種選項：一是透過與緬甸軍政府對話，促成與少數民族武裝組織「克欽獨立軍」（KIA）達成和平協議；另一則是跳過軍政府，直接與KIA合作。美方自2021年緬甸軍方推翻民選政府以來，便一直避免與軍政府領導層接觸，這項提案若實行，將代表美國立場上的重大轉向。

上述構想據稱是由一位曾擔任翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）顧問的美國商業說客提出。他曾與KIA代表以及部分外部專家間接接觸，並將相關意見轉達給美國政府官員，這場會談直到近日才首度曝光。

稀土指的是17種具特殊磁性與導電性的金屬元素，應用範圍涵蓋電動馬達、風力發電、軍用設備等，其中「重稀土」更是製造戰機等高端軍事武器的關鍵材料。然而，美國本身重稀土產量有限，長年高度依賴進口。

根據國際能源總署（International Energy Agency）統計，目前全球約90%的稀土精煉產能集中在中國。這也讓確保稀土供應，成為川普政府抗衡中國勢力的重要策略之一。

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