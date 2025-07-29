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收容所男員工照顧「2受虐比犬」被撕咬亡　家屬慟：他最愛動物

▲▼比特犬。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲男子被正在照顧的比特犬咬死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西西比州一名動物收容所男員工，在照顧剛被送來的2隻受虐比特犬時，意外遭到比特犬攻擊並且殺害。同事表示，男子在收容所工作已經2年，事發當時正試著把2狗放入鐵籠中，沒想到發生慘案。

事件18日下午發生在密西西比州亞洛布沙郡(Yalobusha)當地動物收容所Second Chance Animal Alliance，57歲男子菲利普斯(Clifford Phillips Jr.)在工作時，遭收容所內2隻比特犬殺害。

同事表示，當時菲利普斯正試著把2隻狗放進鐵籠中，一隻狗成功後，另外一隻狗卻試圖逃走，他趕緊用腿阻擋，結果比特犬咬住他的腿，把他整個人扯到地上，後來另外一隻比特犬也加入攻擊。

事件發生後，警方趕到現場，開槍將正在攻擊的其中一隻比特犬擊斃，另外一隻後來也被安樂死。當地媒體報導，這2隻比特犬是從當地一間鬥狗場中救出的受虐犬。

死者家屬表示，菲利普斯非常喜歡動物，在收容所工作期間，成功救出了許多受虐動物或是附近需要幫助的流浪動物。收容所也為不幸事件表達哀悼，正在配合警方調查。

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關鍵字：

比特犬動物收容所密西西比州Clifford Phillips Jr.北美要聞Second Chance Animal Alliance

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