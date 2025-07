收容所男員工照顧「2受虐比犬」被撕咬亡　家屬慟：他最愛動物

▲男子被正在照顧的比特犬咬死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密西西比州一名動物收容所男員工,在照顧剛被送來的2隻受虐比特犬時,意外遭到比特犬攻擊並且殺害。同事表示,男子在收容所工作已經2年,事發當時正試著把2狗放入鐵籠中,沒想到發生慘案。

事件18日下午發生在密西西比州亞洛布沙郡(Yalobusha)當地動物收容所Second Chance Animal Alliance,57歲男子菲利普斯(Clifford Phillips Jr.)在工作時,遭收容所內2隻比特犬殺害。

REST IN PEACE: Clifford Phillips Jr., 57, was mauled to death by two dogs while working at a Mississippi animal shelter. https://t.co/1wcnrhy4RT pic.twitter.com/HvMYwGVoSn