　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「你是我的帥老公」不是傳給自己露餡　職軍妻外遇同袍慘了

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲人夫發現妻子經常出入男同事住家。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名人夫控訴其擔任軍職的妻子，與同為軍職的男同事關係異常，自己還在抖音上發現兩人以「老公」、「老婆」互稱，且對話充滿「想你」、「愛你」，他掌握妻子頻繁進出小王住處，由小王陪同就醫，兩人甚至同宿過夜的證據，憤而向被告求償60萬元精神賠償。全案經彰化地方法院審理，小王辯稱僅為普通同事。法官認定，被告行為逾越一般社交分際，判他應賠償15萬元。

兩人對話露骨　互動親密越界

原告主張，他與妻子婚後感情和睦。但自今（114）年起，妻子行蹤開始變得詭秘，說詞反覆，甚至謊稱值班。經追查，他發現妻子透過抖音與一名特定暱稱的用戶密切互動。

原告提出的對話紀錄顯示，兩人言詞極為親暱，例如「你是我的帥老公」、「我就可以跟老婆撒嬌」、「我也希望每一天都在你身邊起床」、「愛你老公」等，而妻子在對話中曾提及家庭狀況，如「隔壁那位生病了」、「婆婆今天沒上班請假在家幫忙顧」、「我在陪小孩玩」，足證被告完全知悉其配偶已婚身分。

人夫扮柯南　抖音臉書帳號有詭

人夫進一步調查發現，小王與妻子互動的抖音帳號後來更改暱稱，其大頭貼照片經比對，與另一臉書帳號所張貼之照片相符。而該臉書帳號中，有好友留言祝賀「XX生日快樂」，其生日日期與被告的生日吻合。此外，被告的年籍資料及軍人職業，也與妻子曾提及的「對方是同一營區同事」資訊相符。

除對話外，原告亦提出多項具體事證，包括被告陪同妻子就醫、妻子車輛多次停放於被告住處附近、兩人有同宿過夜的事實，以及妻子的手機通聯位置頻繁出現在被告住處附近的基地台範圍內。原告認為，這些互動已明顯超越普通朋友分際，嚴重破壞其婚姻圓滿與互信，使其精神承受巨大痛苦，向小王求償60萬元。

被告辯解：只是一般同事

針對原告指控，小王全盤否認。他辯稱，自己從未使用抖音帳號與原告妻子聊天，原告所提出的親密對話紀錄與他無關。至於臉書帳號雖有與他相似的姓名及生日，但網路上同名同姓、生日相同者眾多，不能直接認定該帳號即為他本人。

被告強調，雙方僅是普通同事關係，並無密集通聯紀錄，互動模式與熱戀情侶不符。對於原告指控的陪同就醫、出入住處及過夜等情節，被告主張均屬正常社交或朋友往來，原告未能提出任何直接證據（例如親密肢體接觸或性行為證據）證明兩人有逾越一般社交的不正常關係。因此，被告認為原告的請求並無理由。

法院：逾越分際　須賠償15萬

法官比對各項證據後認定，原告所提之臉書帳號，其使用者生日與姓名確實與被告相符，兩個抖音帳號的用戶ID也相同。且該臉書帳號之大頭貼，與抖音帳號之大頭貼中，人物穿戴的服飾、配件完全一致，認定被告即為與原告妻子進行親密抖音對話之人。其行為已逾越社會一般通念所能接受之普通朋友交往分際，構成對原告「配偶權」之侵害，並審酌雙方均為軍職人員身分，認為應以賠償15萬元為適當。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逼2男口交互吃糞！「長髮瑄瑄」下場曝
快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火
扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫
更冷天氣要來了　鄭明典1圖示警：第二周北風更強
貴金屬史詩級行情！白銀暴漲　與黃金、鉑金同刷新高
快訊／三重情侶雙亡　陳屍床上
割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬！網喊：快

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／霸氣特斯拉隨性上路「亂停又盲切」　誇張連續3違規畫面曝

惡團逼2男口交互吃糞！女同夥「長髮瑄瑄」錄影作樂　判11年半

扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

無聊兜風抓包妻外遇　夫拍到小王「關鍵部位」反挨告

氣溫急凍！彰化阿伯離奇走失8天　動員百人搜救...家屬PO網協尋

高雄街頭飛車追逐「5公里撞3次」2車追債慘成廢鐵　玩命畫面曝

重機夫妻遊福壽山遭貨車猛撞「拋飛2米」摔砸車頂　恐怖畫面曝

快訊／出租套房飄異味情侶陳屍床上　曾抱怨「生活過不下去」

30萬彩金遭2蒙面男搶劫！台南20歲賭客怒報警　竟是站主一手策畫

自撞報完警「喝酒壓驚」　駕駛挨罰18萬元

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

獨／霸氣特斯拉隨性上路「亂停又盲切」　誇張連續3違規畫面曝

惡團逼2男口交互吃糞！女同夥「長髮瑄瑄」錄影作樂　判11年半

扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

無聊兜風抓包妻外遇　夫拍到小王「關鍵部位」反挨告

氣溫急凍！彰化阿伯離奇走失8天　動員百人搜救...家屬PO網協尋

高雄街頭飛車追逐「5公里撞3次」2車追債慘成廢鐵　玩命畫面曝

重機夫妻遊福壽山遭貨車猛撞「拋飛2米」摔砸車頂　恐怖畫面曝

快訊／出租套房飄異味情侶陳屍床上　曾抱怨「生活過不下去」

30萬彩金遭2蒙面男搶劫！台南20歲賭客怒報警　竟是站主一手策畫

自撞報完警「喝酒壓驚」　駕駛挨罰18萬元

台大電動車「Epsilon 6」飆速甩尾　出征日本全項目完賽奪2獎

獨／霸氣特斯拉隨性上路「亂停又盲切」　誇張連續3違規畫面曝

道奇Kiké化身「藍色聖誕老人」　驚喜探訪送暖孩子笑開懷

快訊／柬泰簽署聯合聲明　今12時起正式停火

搭訕女店員要到LINE！他加好友才知「已婚有2孩」尷尬了　兩派吵翻

中共20架次共機艦出海擾台　發射運載火箭經台灣中部上空大氣層外

惡團逼2男口交互吃糞！女同夥「長髮瑄瑄」錄影作樂　判11年半

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因：沒想到有一天

扮建商富二代「還賣AI晶片」23歲男騙5639萬　名下麥拉倫曝光

無聊兜風抓包妻外遇　夫拍到小王「關鍵部位」反挨告

【賞雪變調】南投4人衝合歡山賞雪　開到一半「車輛燒成火球」

社會熱門新聞

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

張文5台手機+平板＋電腦　最貴是ROG筆電

少年割頸案高院：未要求接受修復式司法

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

快訊／「小英男孩」鄭亦麟凌晨交保

嗆「人死得不夠多」遭拘　竟是傳產老闆

張文擁5件3C產品　手機停留在2022年

即／三重套房飄異味　情侶陳屍床上

小英男孩收賄　鄭亦麟跟業者父子交保

逆向釀7車連環撞！警揪出又是毒駕送辦

搶孤冠軍旗手叔姪3人反殺債主　丟山區再洗劫名錶現金

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

更多熱門

相關新聞

彰化阿伯走失8天　百人+搜救犬地毯式搜尋

彰化阿伯走失8天　百人+搜救犬地毯式搜尋

寒流來襲，全台急凍，彰化卻傳來令人揪心的消息！一名74歲的陳姓阿伯，自12月20日晚間離家後便音訊全無，至今已失聯第8天。警消已動員數百人次，並出動空拍機與搜救犬，在可能消失的彰化市與和美鎮交界地帶進行大規模地毯式搜索，但阿伯至今仍下落不明。近日低溫特報，讓家屬心急如焚，焦急在網路請廣大的民眾協尋。

送妻手機幫備份！驚見小王私訊「肉棒打臉」

送妻手機幫備份！驚見小王私訊「肉棒打臉」

花壇路面破洞驚見湧泉！自來水管爆裂積水　水公司連夜搶修

花壇路面破洞驚見湧泉！自來水管爆裂積水　水公司連夜搶修

溪湖將迎來24年大醮　消防超前部署

溪湖將迎來24年大醮　消防超前部署

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生被起訴

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生被起訴

關鍵字：

彰化配偶權軍營損害賠償抖音臉書

讀者迴響

熱門新聞

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

職場奴性最強星座Top3

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面