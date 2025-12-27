「你是我的帥老公」不是傳給自己露餡　職軍妻外遇同袍慘了

▲人夫發現妻子經常出入男同事住家。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名人夫控訴其擔任軍職的妻子，與同為軍職的男同事關係異常，自己還在抖音上發現兩人以「老公」、「老婆」互稱，且對話充滿「想你」、「愛你」，他掌握妻子頻繁進出小王住處，由小王陪同就醫，兩人甚至同宿過夜的證據，憤而向被告求償60萬元精神賠償。全案經彰化地方法院審理，小王辯稱僅為普通同事。法官認定，被告行為逾越一般社交分際，判他應賠償15萬元。

兩人對話露骨 互動親密越界

原告主張，他與妻子婚後感情和睦。但自今（114）年起，妻子行蹤開始變得詭秘，說詞反覆，甚至謊稱值班。經追查，他發現妻子透過抖音與一名特定暱稱的用戶密切互動。

原告提出的對話紀錄顯示，兩人言詞極為親暱，例如「你是我的帥老公」、「我就可以跟老婆撒嬌」、「我也希望每一天都在你身邊起床」、「愛你老公」等，而妻子在對話中曾提及家庭狀況，如「隔壁那位生病了」、「婆婆今天沒上班請假在家幫忙顧」、「我在陪小孩玩」，足證被告完全知悉其配偶已婚身分。

人夫扮柯南 抖音臉書帳號有詭

人夫進一步調查發現，小王與妻子互動的抖音帳號後來更改暱稱，其大頭貼照片經比對，與另一臉書帳號所張貼之照片相符。而該臉書帳號中，有好友留言祝賀「XX生日快樂」，其生日日期與被告的生日吻合。此外，被告的年籍資料及軍人職業，也與妻子曾提及的「對方是同一營區同事」資訊相符。

除對話外，原告亦提出多項具體事證，包括被告陪同妻子就醫、妻子車輛多次停放於被告住處附近、兩人有同宿過夜的事實，以及妻子的手機通聯位置頻繁出現在被告住處附近的基地台範圍內。原告認為，這些互動已明顯超越普通朋友分際，嚴重破壞其婚姻圓滿與互信，使其精神承受巨大痛苦，向小王求償60萬元。

被告辯解：只是一般同事

針對原告指控，小王全盤否認。他辯稱，自己從未使用抖音帳號與原告妻子聊天，原告所提出的親密對話紀錄與他無關。至於臉書帳號雖有與他相似的姓名及生日，但網路上同名同姓、生日相同者眾多，不能直接認定該帳號即為他本人。

被告強調，雙方僅是普通同事關係，並無密集通聯紀錄，互動模式與熱戀情侶不符。對於原告指控的陪同就醫、出入住處及過夜等情節，被告主張均屬正常社交或朋友往來，原告未能提出任何直接證據（例如親密肢體接觸或性行為證據）證明兩人有逾越一般社交的不正常關係。因此，被告認為原告的請求並無理由。

法院：逾越分際 須賠償15萬

法官比對各項證據後認定，原告所提之臉書帳號，其使用者生日與姓名確實與被告相符，兩個抖音帳號的用戶ID也相同。且該臉書帳號之大頭貼，與抖音帳號之大頭貼中，人物穿戴的服飾、配件完全一致，認定被告即為與原告妻子進行親密抖音對話之人。其行為已逾越社會一般通念所能接受之普通朋友交往分際，構成對原告「配偶權」之侵害，並審酌雙方均為軍職人員身分，認為應以賠償15萬元為適當。