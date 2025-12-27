狠男一刀刺進同事肝臟奪命　害家屬見不到最後一面...判7年2月

▲台中某工具大廠泰國籍員工在宿舍內刺死同鄉，近日判7年2月刑期。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中某工具大廠員工宿舍去年傳出命案，兩人酒後吵架發生衝突，沙姓男子持刀刺擊室友諾男，導致諾男肝臟被刺傷，大量失血而亡。法院審酌，沙男造成被害人家屬連「最後一面」都見不到，判7年2月刑期。

檢警追查，2人同住在大里區仁美路上的員工宿舍3樓304室，去年12月28日20時許，沙男（泰國籍）於宿舍內，自櫃子內取出一把水果刀，朝諾男（泰國籍）腹部刺入1刀，造成諾男受創刺傷，導致肝臟血管刺傷，腹部大量出血休克，被緊急送往亞大附醫後，仍於隔日凌晨5時許傷重不治，檢方依照傷害致死罪起訴沙男。

中院指出，沙男辯護人以已經與家屬和解，是一時失慮不周犯案，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑，但沙男犯罪情狀非輕，無足以引起同情之處，並無適用。

沙男於審理時辯稱，曾受到諾男持美工刀要攻擊，但證人均表示未看過雙方爭執，沙男持刀朝諾男腹部刺入，造成死亡，導致諾男家屬一輩子傷痛，特別是至親連最後一面都無法見到，此哀痛是任何賠償都無法彌補，應從重量刑。

中院審酌，沙男已坦承犯行，並跟被害家屬和解，犯後態度尚稱良好，全案依傷害致死罪處有期徒刑7年2月，執行完畢後驅逐出境。