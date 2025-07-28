18歲女頭髮意外卡遊樂設施　「四分之三頭皮被撕掉」爆血慘叫

▲英國遊樂場傳出意外。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國漢普郡當地遊樂園傳出恐怖意外，一名18歲女子搭乘遊樂設施時不小心跌倒，頭髮剛好卡進地板上的滾輪中，導致四分之三頭皮被撕掉，當場血流不止，痛苦尖叫送醫。

事件26日晚間10時50分左右發生在漢普郡南安普敦市(Southampton)郊區所舉辦的遊樂會活動Netley Marsh Steam and Craft Show中，一名18歲少女頭髮意外卡進遊樂設施滾輪，大量頭皮被撕掉。

Teen suffers life-threatening injuries at steam fair https://t.co/XZziCW54zK — BBC News (UK) (@BBCNews) July 27, 2025

在現場目擊事件的女子佩里(Emma Perry)剛好是一名護士，她向當地媒體表示，她帶著17歲女兒參加活動時聽聞發生流血意外，前往現場目睹18歲女子頭皮幾乎被撕掉、不斷慘叫，由於急救人員已經抵達現場，所以她幫忙抱著那名女子的頭，不斷和對方說話。

頭髮被卡住的女子被消防人員救出後，緊急前往醫院。事件發生後，遊樂設施一直處於關閉狀態，活動組織者柯爾(Charles Cole)對外表示，在女子發生意外前，該遊樂設施已經有50多人搭乘，每天都有對遊樂設施進行檢查，仍發生意外事件感到遺憾，正在配合警方調查。