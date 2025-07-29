　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普擋賴清德過境　裴洛西怒批：美國不該被中國欺壓噤聲

▲▼美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日在臉書發文，強烈批評總統川普阻止台灣總統賴清德過境紐約的決定，認為這對台美關係釋出「危險訊號」，更等同讓美國在中國壓力下屈服，對台灣保持沉默。

裴洛西指出，長期以來，美國國會無論黨派，始終基於《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）支持台灣民主，「美台關係不只是全球與區域安全的利益所在，也對經濟有利，因為它確保了台灣海峽的商業通道順暢，更是我們在道德上的選擇——支持民主勝過威權。」

她痛批，川普（Donald Trump）政府如今阻止一位民主選出的台灣總統過境美國，是中國國家主席習近平對美國價值、安全與經濟的又一次勝利，讓人憂心美方對台政策可能出現風險轉變。

裴洛西最後呼籲，希望川普的這項決定不會成為美國對台立場的轉捩點。

針對總統賴清德原訂8月出訪中南美洲並過境美國一事，雖然總統府已表示「近期暫無海外訪問安排」，但據《金融時報》引述3名知情人士透露，該行程實際上是因為川普政府拒絕過境安排而延後。

此時美國與中國正在進行新一輪貿易會談，有知情人士透露，川普為了避免美中貿易談判破裂，所以不同意賴清德過境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校
高虹安挺過罷免！媒體人喊「不同意票的催票王」是他：很荒謬
快訊／否認「主動尋求」川習會　川普：是習近平邀請我
快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練
沒放假風向大轉！一早無風無雨　黃敏惠：氣象署預報精準
快訊／新莊行李箱打開驚見一具屍體
強降雨「並非消失、只是延後」　粉專示警：午後水氣將快速增多
新娘嫌婚紗被AV女優穿「三上悠亞發聲了」！
西南氣流明天最強！防豪雨等級以上降雨
歐漢聲二婚爆婚變　火速澄清：瞎說
傳普發1萬不提覆議　行政院：還在研議中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

收容所男員工照顧「2受虐比犬」被撕咬亡　家屬慟：他最愛動物

快訊／否認「主動尋求」川習會　川普：是習近平邀請我

「愛車被刮傷」釀殺機！他闖曼谷市場掃射　擊斃5人後自戕

綁樹淋尿餵無人機！俄軍逃兵淪活人獻祭　「巴巴雅嘎」成驚悚詛咒

日本化學工廠「有毒氣體」外洩！80人就醫　居民、警消都吸入

川普擋賴清德過境　裴洛西怒批：美國不該被中國欺壓噤聲

女上班被61歲男高速車撞死　監視器拍到「他腿上坐裸女」狂歡

持AR-15闖紐約辦公大樓！槍手「隨機掃射」釀5死　最終飲彈自盡

洪森親信陣亡！　柬陸軍副司令「停火協議47分鐘前」邊境喪命

全球和平指數「台灣位居前段班」　勝過韓、法、美

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

收容所男員工照顧「2受虐比犬」被撕咬亡　家屬慟：他最愛動物

快訊／否認「主動尋求」川習會　川普：是習近平邀請我

「愛車被刮傷」釀殺機！他闖曼谷市場掃射　擊斃5人後自戕

綁樹淋尿餵無人機！俄軍逃兵淪活人獻祭　「巴巴雅嘎」成驚悚詛咒

日本化學工廠「有毒氣體」外洩！80人就醫　居民、警消都吸入

川普擋賴清德過境　裴洛西怒批：美國不該被中國欺壓噤聲

女上班被61歲男高速車撞死　監視器拍到「他腿上坐裸女」狂歡

持AR-15闖紐約辦公大樓！槍手「隨機掃射」釀5死　最終飲彈自盡

洪森親信陣亡！　柬陸軍副司令「停火協議47分鐘前」邊境喪命

全球和平指數「台灣位居前段班」　勝過韓、法、美

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

收容所男員工照顧「2受虐比犬」被撕咬亡　家屬慟：他最愛動物

合歡山公路機車蓋牌頻傳　山道猴被警攔下認了「怕被拍」

華語教師勞權保障缺失　淪「免洗筷」工作全靠熱忱支撐

曹興誠才勸放下823！八炯突出國「我盡力了，台灣交給你們」　

泥水淹過車頂！北京洪災「已致30死」…習近平、李強發話了

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校長

每日步行顯著降低認知衰退風險！阿茲海默症高風險族群更要走

淹水硬闖！台南貨車掀大浪沖破玻璃　店面毀了人受傷慘縫30針

【嘉義暴雨】「屋頂都還沒蓋上」雨彈狂炸！他嘆：屋漏偏逢連夜雨

國際熱門新聞

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

川普：未達成協議國家，將課15至20%關稅

外媒爆中國抗議施壓！　川普政府拒絕賴清德過境紐約

德國2歲女童「滑水道噴飛」亡　爸爸抱住痛哭

金融時報：賴清德得知美方不允許過境後取消出訪

K級女優親曝引退番號　昔「爆乳擺桌」險退學

彭博：川普政府「尚未允許」賴清德過境美國

美歐敲定15％關稅激勵！標普、那指再創高　特斯拉勁揚逾3%

英研究：多接觸一種環境　可防癌減肥

川普宣布：俄羅斯「最後和平通牒」剩12天

Google地圖「1功能」要掰了！

納坦雅胡喊加薩沒饑荒　遭川普打臉

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

即／泰柬宣布停火！

更多熱門

相關新聞

賴清德過境美國傳遭川普拒絕　江啟臣：鞏固邦交執政者責無旁貸

賴清德過境美國傳遭川普拒絕　江啟臣：鞏固邦交執政者責無旁貸

總統賴清德取消出訪行程，總統府表示，是考量近期南部風災災後復原、與美對等關稅情勢等；不過根據外媒報導，川普政府因與中國貿易談判，不允許賴過境紐約。立法院副院長江啟臣今（29日）強調，國際的情勢、美中關係的確紛紛擾擾，但如何做出對國家最有利的決定，這個是執政團隊責無旁貸的事情。

賴清德取消出訪　王鴻薇：對其他邦交國很沒禮貌

賴清德取消出訪　王鴻薇：對其他邦交國很沒禮貌

持AR-15闖紐約大樓　槍手「隨機掃射」釀5死

持AR-15闖紐約大樓　槍手「隨機掃射」釀5死

傳川普拒賴清德過境紐約　凌濤酸「獨裁形象」

傳川普拒賴清德過境紐約　凌濤酸「獨裁形象」

媒體稱賴清德風災期間將辦感恩餐會？　民進黨駁斥：子虛烏有

媒體稱賴清德風災期間將辦感恩餐會？　民進黨駁斥：子虛烏有

關鍵字：

美國過境川普賴清德裴洛西台美關係北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

不熙娣班底捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

女星拒絕告白遭集體施暴！多男圍毆「猛踹下半身」

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面