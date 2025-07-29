川普擋賴清德過境　裴洛西怒批：美國不該被中國欺壓噤聲

▲美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日在臉書發文，強烈批評總統川普阻止台灣總統賴清德過境紐約的決定，認為這對台美關係釋出「危險訊號」，更等同讓美國在中國壓力下屈服，對台灣保持沉默。

裴洛西指出，長期以來，美國國會無論黨派，始終基於《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）支持台灣民主，「美台關係不只是全球與區域安全的利益所在，也對經濟有利，因為它確保了台灣海峽的商業通道順暢，更是我們在道德上的選擇——支持民主勝過威權。」

她痛批，川普（Donald Trump）政府如今阻止一位民主選出的台灣總統過境美國，是中國國家主席習近平對美國價值、安全與經濟的又一次勝利，讓人憂心美方對台政策可能出現風險轉變。

裴洛西最後呼籲，希望川普的這項決定不會成為美國對台立場的轉捩點。

針對總統賴清德原訂8月出訪中南美洲並過境美國一事，雖然總統府已表示「近期暫無海外訪問安排」，但據《金融時報》引述3名知情人士透露，該行程實際上是因為川普政府拒絕過境安排而延後。

此時美國與中國正在進行新一輪貿易會談，有知情人士透露，川普為了避免美中貿易談判破裂，所以不同意賴清德過境。